به گزارش خبرنگار مهر، شروع پخش مجموعههای "مسافران" به کارگردانی رامبد جوان و "شمس العماره" به کارگردانی سامان مقدم در شرایطی که شبکه سه مدتی است مجموعه "رستگاران" را هر شب روی آنتن میفرستد دور از انتظار است. در سالهای گذشته معمولا یک مجموعه شبانه روی آنتن میرفت تا بینندگان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.
"مسافران" و "شمسالعماره" که هر یک به طور مستقل میتوانستند از مجموعههای پربیننده تلویزیون باشند، در شکل فعلی قربانی میشوند. تاکنون سابقه نداشته یک شبکه دو مجموعه شبانه روی آنتن بفرستد و باعث شود فضای رقابت که باید بین شبکههای مختلف باشد، بین برنامهسازان یک شبکه به وجود بیاید. پخش همزمان "رستگاران" و "مسافران" اقدامی بیسابقه و حرکتی غیرحرفهای است.
با توجه به شرایط شبکههای مختلف پس از نوروز و کمبود برنامههای سرگرمکننده و جذاب، عجیب به نظر میرسد که مسئولان تلویزیون همزمان سه مجموعه که با گروهی حرفهای و هزینه بالا ساخته شده روی آنتن فرستادهاند، گویی مدیران فراموش کردهاند که در ماههای آینده هم با مشکل بزرگ پرکردن آنتن روبرو هستند.
چنین اقدامهایی که بر اساس مصلحتهای موقت و زودگذر تعریف میشود، نشان میدهد برنامهریزی برای عرضه مناسب تولیدات صدا و سیما که برای ساخت آنها وقت و هزینه صرف میشود، نقص فراوان دارد. نمیتوان این حرکت را تائید کرد که در یک مقطع چند مجموعه پرمخاطب و دیدنی روی آنتن بروند اما پس از مدتی شبکهها با پخش مجموعههای محصول شبکههای استانی یا مجموعههای تکراری باکسهای خالی را پر کنند.
مجموعه "شمس العماره" با توجه به گروه سازندهاش میتواند مجموعهای جذاب ودیدنی باشد. "مسافران" هم مجموعهای مفرح و سرگرمکننده است که گروهی زیاد را پای گیرندهها مینشاند. "رستگاران" هم مانند دیگر مجموعههای سیروس مقدم در جذب مخاطب موفق بوده است، این روزها باید شاهد رقابت این سه مجموعه با یکیدگر باشیم. رقابتی که میتوانست در زمانی دیگر و در شرایط مطلوب اتفاق بیفتد.
در شرایط فعلی "مسافران" که ساعت پخش مشخص و تعریف شدهای ندارد، زیر سایه "رستگاران" قرار میگیرد. "شمسالعماره" هم به دلیل پخش در سه روز هفته آنطور که باید دیده نمیشود. این برنامهریزی به هر سه مجموعه لطمه میزند و مانع دیده شدن و ارزیابی و قضاوت این مجموعهها از نگاه کارشناسی میشود.
در مجموعه بزرگی که تولید فیلم و مجموعه به دلیل مشکل مالی با پیچ و خمهایی روبرو است، انتظار میرود برنامهریزی برای پخش مجموعهها و فیلمهایی که به دلیل داشتن گروهی حرفهای و بیشتر سینمایی هزینه قابل توجهی دارند و میتوانند به برگ برنده یک شبکه تبدیل شوند، حرفهایتر صورت بگیرد. تامین اهداف کوتاهمدت گاه هزینههای بالا و غیرقابل توجیه دارد.
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