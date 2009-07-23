۱ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۴

نخستین عمل آنژیوگرافی قلب در هرمزگان با موفقیت انجام شد‌

بندرعباس – خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: نخستین عمل آنژیوگرافی قلب در هرمزگان با حضور پزشکان متخصص در مرکز قلب بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد بهزاد شامگاه چهارشنبه  در حاشیه این عمل در مرکز قلب جرجانی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در جمع خبرنگاران گفت: این مرکز در خرداد ماه سال ‌جاری راه اندازی شد که پس حل مشکلات فنی و تجهیز این مرکز اولین عمل آنژیوگرافی قلب با موفقیت انجام شد.

بهزاد افزود: انجام این عمل با تلاش و پیگیریهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بعد از گذشت سه ماه و دریافت مجوز از سازمان انرژی اتمی ایران محقق شده است.

وی با اشاره به قابلیتهای مرکز قلب جرجانی بیان کرد: این مرکز از دو بخش آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی تشکیل شده که در حال حاضر تنها بخش آنژیوگرافی آن فعال است.

بهزاد در مورد بخش آنژیوپلاستی این مرکز نیز اذعان داشت: این بخش مهمترین بخش مرکز قلب جرجانی است که در حال حاضر به علت کمبود تجهیزات پزشک متخصص قادر به ارائه خدمات به بیماران نیست.

به گفته وی در این بخش درمانهایی همانند بازکردن عروق، پاکسازی رگها در راستای جلوگیری از انسداد ارائه می‌شود که در صورت تجهیز این بخش از انتقال بسیاری از بیماران قلبی به استانهای دیگر جلوگیری می‌شود.

بهزاد در پایان یادآور شد: پس از راه‌اندازی و انجام نخستین عمل آنژیوگرافی در مرکز جرجانی این مرکز علاوه بر پذیرش بیماران داخلی استان توانایی پذیرش بیماران احتمالی استانهای همجوار را نیز دارد.

