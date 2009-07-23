حمایت خانه احزاب از پیشنهادهای هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه خطاب به ملت شریف ایران آمده است : حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی (اصل 56 قانون اساسی)، اداره جامعه بر مبنای آراء عمومی (اصل 6 قانون اساسی)، آزادی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (اصل 26 قانون اساسی)، آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام (اصل 27 قانون اساسی) از جمله حقوقی است که قانون اساسی به عنوان میثاق مستحکم شهروندان و اداره کنندگان جامعه برای مردم به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر، حکومت مکلف گردیده است که این حقوق را رعایت کند و حتی به بهانه استقلال و تمامیت ارضی کشور، حق محدود کردن این آزادی‌های مشروع را ولو با وضع قانون ندارد (اصل 9 قانون اساسی).

در ادامه این بیانیه ضمن انتقاد شدید از برخی وقایع پس از انتخابات و با اشاره به آن‌چه برخوردهای غیرمتعارف و خارج از ضوابط قانونی خوانده شده، آمده است: تعدادی از چهره‌های سرشناس سیاسی و سران احزاب که نقش مهمی در پیروزی انقلاب و استقرار نظام و دوران هشت سال دفاع مقدس را در کارنامه خویش دارند، دستگیر شده و یا دفاتر برخی از احزاب قانونی پلمپ و یا بسته شده است که همگی نتیجه امنیتی شدن فضای پس از انتخابات می‌باشد.

در این بیانیه می خوانیم : خانه احزاب ایران ضمن اظهار تاسف از چنین شیوه‌هایی که بی‌اعتمادی موجود را گسترش می‌دهد، از مسوولان می‌خواهد که با پایان دادن به چنین شرایطی از طریق آزادی هر چه سریع‌تر دستگیرشدگان، همانطور که حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه‌های نماز جمعه، دلسوزانه خواستار آن شدند و همچنین جبران آسیب‌های وارده به آسیب‌دیدگان، فراهم‌سازی و گسترش زمینه‌های فعالیت احزاب، رعایت حقوق شهروندان و اصلاح قانون انتخابات، برای رفع ابهامات و تردیدها و همچنین بازگشت آرامش به کشور، گام‌های عملی بیشتری را بردارد.