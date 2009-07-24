تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه دوم مردادماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با اول شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم ژوئیه سال 2009 میلادی.
- پنجمین روز از سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تونس پیگیری می شود:
گروه A
* مراکش - آلمان
گروه B
* فرانسه - سوئیس
گروه C
* ایران - دانمارک
گروه D
* ویتنام - آرژانتین
- سومین روز از پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز در شهر "جیپور" هند پیگیری میشود.
- دور جدید رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
دور اول:
* دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد علی آباد کتول
* ارژن فارس - گلساران رشت
* فولاد نوین سپاهان - مقاومت
* مناطق نفت خیز جنوب - پتروشیمی زنجان
* برق هرمزگان - فولاد سپاهان
دور دوم:
* دانشگاه آزاد - گلساران رشت
* دانشگاه آزاد علی آباد کتول- مقاومت
* ارژن فارس - پتروشیمی زنجان
* فولاد نوین سپاهان - فولاد سپاهان
* مناطق نفت خیز جنوب - برق هرمزگان
- مرحله هفتم تور بین المللی دوچرخه سواری "کینگ هایلگ" چین امروز برگزار می شود.
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