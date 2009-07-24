تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه دوم مردادماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با اول شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم ژوئیه سال 2009 میلادی.

- پنجمین روز از سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تونس پیگیری می شود:

گروه A

* مراکش - آلمان

گروه B

* فرانسه - سوئیس

گروه C

* ایران - دانمارک

گروه D

* ویتنام - آرژانتین

- سومین روز از پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز در شهر "جیپور" هند پیگیری می‎شود.

- دور جدید رقابت‌های سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

دور اول:

* دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد علی آباد کتول

* ارژن فارس - گلساران رشت

* فولاد نوین سپاهان - مقاومت

* مناطق نفت خیز جنوب - پتروشیمی زنجان

* برق هرمزگان - فولاد سپاهان

دور دوم:

* دانشگاه آزاد - گلساران رشت

* دانشگاه آزاد علی آباد کتول- مقاومت

* ارژن فارس - پتروشیمی زنجان

* فولاد نوین سپاهان - فولاد سپاهان

* مناطق نفت خیز جنوب - برق هرمزگان

- مرحله هفتم تور بین ‌المللی دوچرخه ‌سواری "کینگ هایلگ" چین امروز برگزار می شود.