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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان و همچنین آغاز دور جدید مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های ایران از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه دوم مردادماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با اول شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم ژوئیه سال 2009 میلادی.

- پنجمین روز از سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تونس پیگیری می شود:
گروه A
* مراکش - آلمان
گروه B
* فرانسه - سوئیس
 گروه C
* ایران - دانمارک
گروه D
* ویتنام - آرژانتین

- سومین روز از پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز در شهر "جیپور" هند پیگیری می‎شود.

- دور جدید رقابت‌های سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
دور اول:
* دانشگاه آزاد - دانشگاه آزاد علی آباد کتول
* ارژن فارس  - گلساران رشت
* فولاد نوین سپاهان -  مقاومت
* مناطق نفت خیز جنوب - پتروشیمی زنجان
* برق هرمزگان - فولاد سپاهان
دور دوم:
* دانشگاه آزاد - گلساران رشت
* دانشگاه آزاد علی آباد کتول- مقاومت
* ارژن فارس - پتروشیمی زنجان
* فولاد نوین سپاهان - فولاد سپاهان
* مناطق نفت خیز جنوب - برق هرمزگان

- مرحله هفتم تور بین ‌المللی دوچرخه ‌سواری "کینگ هایلگ" چین امروز برگزار می شود.

کد مطلب 916701

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