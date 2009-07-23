پول از فرآیند خرید نان در لرستان حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید رضا دهناد شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه تحول اداری در محل استانداری لرستان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور سهولت و راحتی مردم پیشنهاد توزیع نان به وسیله کارت ویژه نان جنبه عملیاتی به خود خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در راستای اجرایی شدن این طرح با همکاری دفتر انفورماتیک استانداری لرستان و سازمان بازرگانی این استان زمینه های توزیع کارت نان بین شهروندان فراهم شود.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان هدف از اجرای این طرح را علاوه بر راحتی شهروندان، نظارت بر عملکرد نانوایی ها در استفاده بهینه از آرد یارانه ای و نیز رعایت نکات بهداشتی با توجه به حذف اسکناس و پول خرد از فرایند خرید نان عنوان کرد.

دهناد یادآور شد: در صورت اجرای این طرح صرفه جویی چند میلیاردی در زمینه مصرف آرد به وجود خواهد آمد چراکه سالیانه 6هزار میلیارد تومان در موضوع آرد یارانه پرداخت می شود.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرح توزیع نان با کارت، هیچگونه سهمیه بندی و یا محدودیتی در توزیع نان میان شهروندان اعمال نخواهد شد و تنها هدف اجرای این طرح تسهیلات قائل شدن برای مردم است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان افزود: طرح توزیع کارت نان به صورت آزمایشی در یکی از شهرستان های تابعه لرستان اجرا می شود و سپس در سراسر استان به صورت فراگیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت.