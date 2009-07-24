بهترینهای جهان به چین آمده بودند / برتری مقابل "کوکلای" همه را متعجب کرد

حسین اوجاقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این فوق افزود: سطح فنی این دوره از مسابقات به دلیل حضور تعدادی از بزرگان رزمی جهان قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست.

وی ادامه داد: حضور "کوکلای" تایلند قهرمان رقابت های k-1 و چند دوره موی تای جهان، "مسلم سالیکوف" روس قهرمان چند دوره ووشو دنیا، "استیو مک کین" قهرمان کیک بوکسینگ جهان و چندین و چند نامدار رزمی دنیا باعث شده بود تا یکی از بزرگترین رقابت های رزمی جهان در گوانگجو برگزار شود.

اوجاقی در خصوص مبارزه با "کوکلای" گفت: در گوانگجو همه نگاهها به این قهرمان پرآوازه و نامدار رزمی جهان بود. در واقع حضور او رنگ و بوی خاصی به این مسابقات داده بود.

وی افزود: مبارزه با این اعجوبه رزمی جهان تجربه گرانبهایی برای من بود و خوشحالم که توانستم طی 5 راند علاوه بر کنترل او در نهایت به پیروزی برسم. این پیروزی توجه رسانه ها و مردم را جلب کرد تا حدی که از آن به عنوان یک شگفتی یاد کردند.

وی در مورد آسیب دیدگی در مبارزه با حریف چینی گفت: "مائوفو" که خود از قهرمانان ووشو جهان است بارها به زانوی من ضربه زد که متأسفانه باعث مصدومیتم شد و به ناچار و با تشخیص پزشکان از ادامه مبارزه منع شدم و نتوانستم در راه رسیدن به فینال ادامه دهم.

اوجاقی تصریح کرد: مائوفو در دیدار نهایی، یوهین دیگر حریف چینی را مصدوم کرد و خود به قهرمانی رسید تا من و استیو مک کین مشترکا در جایگاه سوم بایستیم.

مدیر فنی تیم های ملی در مورد دیدارهای انتخابی تیم ملی گفت: نفراتی که روز گذشته (پنجشنبه) به دومین پیروزی خود دست یافتند در ترکیب ثابت تیم ملی قرار گرفتند و سایر نفرات باید تکلیف خود را در مرحله سوم مشخص کنند.

وی در مورد حضور خود گفت: من تازه از چین برگشته ام و آسیب دیده هستم به همین دلیل مرحله دوم دیدارهای انتخابی من همزمان با مرحله سوم برگزار می شود.

اوجاقی در پایان پیرامون عدم حضور شعبانی در اردوی تیم ملی گفت: مربی چینی ووشو معتقد است هرکس می خواهد قهرمان شود باید سخت تلاش کند و این تلاش با حضور در اردوهای میسر می شود. او به تمرینات اردویی خیلی عقیده خاصی دارد و شعبانی به دلیل غیبت در اردوها کنار گذاشته شد.