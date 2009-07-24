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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

اوجاقی در گفتگو با مهر:

بهترینهای جهان به چین آمده بودند / برتری مقابل "کوکلای" همه را متعجب کرد

بهترینهای جهان به چین آمده بودند / برتری مقابل "کوکلای" همه را متعجب کرد

سرگروه تیم ملی ووشو گفت: رقابت های سلطان ووشو جهان به دلیل حضور بهترینهای جهان در سطح بسیار بالایی برگزار شد که برتری من مقابل کوکلای شگفتی رقابتها لقب گرفت.

حسین اوجاقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این فوق افزود: سطح فنی این دوره از مسابقات به دلیل حضور تعدادی از بزرگان رزمی جهان قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست.

وی ادامه داد: حضور "کوکلای" تایلند قهرمان رقابت های k-1 و چند دوره موی تای جهان، "مسلم سالیکوف" روس قهرمان چند دوره ووشو دنیا، "استیو مک کین" قهرمان کیک بوکسینگ جهان و چندین و چند نامدار رزمی دنیا باعث شده بود تا یکی از بزرگترین رقابت های رزمی جهان در گوانگجو برگزار شود. 

اوجاقی در خصوص مبارزه با "کوکلای" گفت: در گوانگجو همه نگاهها به این قهرمان پرآوازه و نامدار رزمی جهان بود. در واقع حضور او رنگ و بوی خاصی به این مسابقات داده بود.

وی افزود: مبارزه با این اعجوبه رزمی جهان تجربه گرانبهایی برای من بود و خوشحالم که توانستم طی 5 راند علاوه بر کنترل او در نهایت به پیروزی برسم. این پیروزی توجه رسانه ها و مردم را جلب کرد تا حدی که از آن به عنوان یک شگفتی یاد کردند.

وی در مورد آسیب دیدگی در مبارزه با حریف چینی گفت: "مائوفو" که خود از قهرمانان ووشو جهان است بارها به زانوی من ضربه زد که متأسفانه باعث مصدومیتم شد و به ناچار و با تشخیص پزشکان از ادامه مبارزه منع شدم و نتوانستم در راه رسیدن به فینال ادامه دهم.

اوجاقی تصریح کرد: مائوفو در دیدار نهایی، یوهین دیگر حریف چینی را مصدوم کرد و خود به قهرمانی رسید تا من و استیو مک کین مشترکا در جایگاه سوم بایستیم. 

مدیر فنی تیم های ملی در مورد دیدارهای انتخابی تیم ملی گفت: نفراتی که روز گذشته (پنجشنبه)  به دومین پیروزی خود دست یافتند در ترکیب ثابت تیم ملی قرار گرفتند و سایر نفرات باید تکلیف خود را در مرحله سوم مشخص کنند.

وی در مورد حضور خود گفت: من تازه از چین برگشته ام و آسیب دیده هستم به همین دلیل مرحله دوم دیدارهای انتخابی من همزمان با مرحله سوم برگزار می شود.

اوجاقی در پایان پیرامون عدم حضور شعبانی در اردوی تیم ملی گفت: مربی چینی ووشو معتقد است هرکس می خواهد قهرمان شود باید سخت تلاش کند و این تلاش با حضور در اردوهای میسر می شود. او به تمرینات اردویی خیلی عقیده خاصی  دارد و شعبانی به دلیل غیبت در اردوها کنار گذاشته شد.

کد مطلب 916722

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