سرانه فضای سبز در گرگان شش متر مربع است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: کمبود آب از جمله مشکلات فراروی برای توسعه فضای سبز در منطقه است که باید این مشکل رفع شود.

وی درباره ساماندهی حریم رودخانه های منطقه اظهار داشت: شهرداری در آزاد سازی حریم رودخانه بیشترین هزینه را در زمینه آزاد سازی حریم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در چشم انداز توسعه، تمامی حریم رودخانه های شهر گرگان آزاد سازی می شود و در این بخش به همکاری بخشهای مختلف نیاز است.

به گفته کریمی در سال جاری 26 هزار متر مربع شهرداری گرگان تملکات داشته است و این طرح برای ایجاد، تعریض، بازگشایی معابر و طرحهای فضای سبز صورت گرفته است.

شهردار گرگان بیان داشت: 10 هزار و 620 متر مربع از این میزان فضای سبز و 15 هزار و 355 متر مربع نیز تملکاتی بود که برای تعریض و بازگسایی معابر انجام شد.

وی یادآورشد: طرح بازگشایی خیابان حدفاصل قلعه حسن تا شهرک رازی به عرض 30 متر، بلوار شریعتی به عرض 30 متر، بلوار افسران به عرض 60 متر از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.

وی عنوان کرد: بازگشایی انتهای خیابان ایرانمهر، خیبان شهید بهشتی از پل قزاق محله تا گرگان پارس خیابان شهریور شرقی و تدام ان چهار راه قدس از دیگر اققدامات است.

کریمی، هزینه اجرای این طرحها را بیش از 21 میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد.

شهردار گرگان به طرح جمع آوری مکانیزه زباله در منطقه اشاره کرد و گفت: فاز اول این طرح در سطح منطقه یک انجام می شود و آموزشگران این طرح با استفاده از پتانسیلهای مختلف از قبیل NGO، گروههای داوطلب مردمی یا تیمهای آموزش دهنده مشغول آموزش هستند.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.