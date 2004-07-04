كار ساخت روبوت پرستار در دانشگاه صنعتي شريف در حال اتمام است

سينا راستاد كوچ اصفهاني دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف از خالقان روبوت پرستار در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: روبوت پرستار، روبوتي است كه نقش پرستار را براي معلول نخاع كمري بر عهده دارد. معلولي كه از ناحيه كمر به پايين فلج است و نمي تواند از پاهايش استفاده كند با استفاده از اين روبوت مي تواند، بايستد، بنشيند و مسيرهايي را كه دكتر يا بيمار به روبوت دستور مي دهد ، بپيمايد. همچنين مد نظر است كه اين روبوت بتواند از راه دور توسط پزشكان معالج كنترل شود و به دستور پزشك، بيمار يا معلول به آزمايشگاه يا مراكز پزشكي ديگري هدايت شود.

وي تصريح كرد: اين روبوت يكسري از وظايف عمومي و فعاليت هاي توانبخشي بيمار را انجام مي دهد. حمل بيمار، ايجاد حالت ايستايي از حالت نشسته و برعكس از كارهاي شاخصي است كه اين ربات انجام مي دهد. همچنين اين ربات قادر است پاهاي بيمار را از مفصل زانو خم كند و با اين عمل از خشك شدن مفصل و از بين رفتن عضلات بيمار جلوگيري به عمل آورد. علاوه بر اين ايجاد حالت ايستايي در بيمار به كنترل فشار خون بيمار كمك شاياني مي كند و در اصلاح عيوب دستگاه هاي دفعي معلول نيز مفيد است. امكان نشستن بيمار توسط اين روبوت نيز به سيستم هاي عمومي بدن وي كمك مي كند. در اين روبوت مكانيزم حركت پا از مفصل مچ صورت مي گيرد و به اين صورت از تخريب اين مفصل نيز جلوگيري مي شود.

كوچ اصفهاني در زمينه منحصر به فرد بودن اين روبوت مي گويد: تا آنجا كه من اطلاع دارم روبوتي با چنين قابليتي در جهان نداريم. در آمريكا روبوت پرل وفلو در يكي از مراكز دانشگاهي ساخته شده است كه كار پرستاري را انجام مي دهد ولي نسبت به اين روبوت ابتدايي است و فقط كار هدايت بيمار را انجام مي دهد. البته دستگاه هاي جداگانه اي وجود دارد كه حالت ايستايي يا نشستن را در بيمار ايجاد مي كند اما دستگاه منحصر به فردي كه تمام اين اعمال را يكجا انجام بدهد وجود ندارد.

وي افزود: طراحي روبوت پرستار در سال 1381 آغاز شده است و پس از يك سال تحقيق روي اين پروژه، كار ساخت آن صورت گرفته است. اين روبوت تا يك ماه ديگر تكميل مي شود. سينا راستاد كوچ اصفهاني، هومن حسين خان ناظر و مهندس علي غفاري گروه سازنده روبوت پرستار را تشكيل مي دهند. دكتر مقداري رئيس قطب علمي طراحي روبوتيك و اتوماسيون دانشگاه صنعتي شريف نيز سرپرستي اين گروه را بر عهده داشته است.

روبوت پرستار دانشگاه صنعتي شريف با حمايت مستقيم قطب علمي طراحي روبوتيك و اتوماسيون دانشگاه صنعتي شريف ساخته شده است.