مرحله دوم مسابقات ووشو انتخابی تیم ملی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه تنظیم شده از سوی کادر فنی تیم ملی ووشو، مرحله دوم رقابت‌های انتخابی این تیم در بخش سانشو با هدف حضور در رقابت‌های جهانی کانادا صبح امروز برگزار شد.

مهدی علی نژاد، رئیس فدراسیون، جهانگیری، پورغلامی و موحدنیا، اعضای کمیته فنی و اوجاقی مدیر فنی تیم‌های ملی نظارت بر این مسابقات را بر عهده داشتند.

براساس تصمیم کادر فنی تیم ملی ووشو مسابقات انتخابی این تیم در سه مرحله برگزار می شود و سانشوکارانی که بیشترین پیروزی را کسب کنند به ترکیب اصلی راه پیدا می کنند.

برهمین اساس در وزن 56- کیلوگرم سلمان ترکی برای دومین بار مقابل محمد صمصامی به برتری دست یافت و جواز حضور در اردوی نهایی تیم ملی را بدست آورد. در وزن 60- کیلوگرم نیز مهدی جعفرپور برای دومین بار مغلوب محسن محمدسیفی شد و شانس همراهی تیم ملی در مسابقات کانادا را از دست داد.

علی دهقان دیگر چهره پیروز دیدارهای امروز مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو بود که با برتری مقابل جواد آقایی می تواند در مرحله سوم اردوی تیم ملی در وزن 65- کیلوگرم حضور پیدا کند.

در وزن 75- کیلوگرم مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو مجتبی حسین زاده برای دومین بار ابوالفضل خانه کشی را شکست داد و مجوز همراهی تیم ملی در مرحله سوم اردوی این تیم را بدست آورد. غلام خانه کشی هم توانست با غلبه بر محمد دولت مندی در وزن 90- کیلوگرم نماینده کشورمان در مسابقات ووشو کانادا باشد.

در این پنج وزن محمد صمصامی، مهدی جعفرپور، جواد آقایی، ابوالفضل خانه کشی و محمد دولت مندی شانس حضور در ترکیب اصلی تیم ملی را از دست دادند.

در اوزان 52- و 70- کیلوگرم اما کار انتخاب نفرات اصلی به مبارزه سوم کشید. در وزن 52- کیلوگرم مسعود انصاری که در مبارزه نخست مقابل دلاوری به نتیجه تساوی رضایت داده بود در مبارزه دوم مقابل این حریف تن به شکست داد تا در مبارزه سوم برای حضور دوباره در اردوی تیم ملی تلاش کند. همچنین در وزن 70- کیلوگرم حبیب بهمنی در مبارزه با سجاد عباسی شکست مرحله اول را جبران کرد و امیدوار به حضور در اردوی تیم ملی شد.

مرحله دوم رقابت‌های ووشو انتخابی تیم ملی در دو وزن 80- و 85- کیلوگرم به دلیل حضور قلی پور در مسابقات جهانی داخل سالن و آسیب دیدگی اوجاقی همزمان با مرحله سوم برگزار خواهد شد. دیدار انتخابی وزن 90+ کیلوگرم هم به دلیل غیبت شعبانی برگزار نشد.

مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم ملی یکشنبه 4 مردادماه آغاز می شود.