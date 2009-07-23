جعبه سیاه توپولف پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه این جعبه سیاه با تلاش گروه های تجسس این سازمان پیدا شده است ، گفت: "CVR" که به شدت آسیب دیده ، بلافاصله به تهران منتقل و تلاش برای بازسازی آن آغاز شده است.

رضا جعفرزاده افزود: بازسازی این جعبه سیاه و بازخوانی اطلاعات آن به چگونگی علت سانحه پرواز 7908 مسیر تهران- ایروان شرکت هواپیمایی کاسپین کمک می کند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: جستجو برای یافتن دیگر قطعات هواپیما تا شعاع چند کیلومتری محل سانحه ادامه دارد.

یک فروند هواپیمای توپولف 154 متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین با 168 سرنشین 24 تیر ماه در محدوده شهرستان قزوین دچار سانحه شد و همه سرنشینان جان خود را از دست دادند.

