ارتش روز پاسدار و جانباز را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بازوان توانمند دفاعی کشور در دوران شکوهمند دفاع مقدس حماسه هایی جاودان خلق کرده و همراه با ارتش مقتدر جمهوری اسلامی و سایر قوای مسلح کشور در کسب دستاوردهای درخشان این دوران تاثیر بسزایی داشته است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: شهیدان گلگون کفن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رشادت سردارانی که آمیزه ای از شجاعت و عبادت را به زیبایی در چهره یک فرمانده مجاهد و مسلمان به نمایش گذاردند، تمامی تخصص و توانایی هایشان را برای حفظ استقلال و اقتدار میهن اسلامی به میدان کارزار آورده و خود جاودانه شدند، آنها به حقیقت در تحقق آرمان های امام راحل (ره) و اقتدار میهن عزیز تأثیر شگرفی برجای گذاشتند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: جانبازان گرانقدر انقلاب اسلامی نیز به عنوان شهیدان زنده دوران دفاع مقدس با اقتدا به علمدار و جانباز دشت کربلا همگام با شهیدان والامقام سالهای دفاع مقدس، کاروان مدافعان میهن را به سرمنزل پیروزی رهنمون شدند و با اهداء قسمتی از وجود ارزشمند خود در میان ملت قهرمان پرور و قدرشناس ایران اسلامی تبدیل به اسطوره های ایثار و شهامت شدند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران فرا رسیدن این ایام خجسته را به بزرگ جانباز انقلاب اسلامی، فرماندهی معظم کل قوا، پاسداران عزیز، جانبازان شریف و ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی تبریک گفته و اعلام می دارد امروز ارتش با عنایت الهی و بهره گیری از توانمندیهای اقتداربخش و آخرین دستاوردهای دفاعی خود و در سایه همدلی با سایر نیروهای مسلح کشور بویژه پاسداران غیور انقلاب اسلامی هم اکنون در اوج آمادگی، اقتدار و بازدارندگی است و اجازه هیچگونه تهدیدی را به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نخواهد داد.