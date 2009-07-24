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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۷

هشت هزار مجوز در زمینه فرش در چهارمحال و بختیاری صادر شد

هشت هزار مجوز در زمینه فرش در چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی چهار محال و بختیاری گفت: تعداد هشت هزار و 654 مجوز مربوط در زمینه فرش در این استان صادر شده است.

بهروز جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: مجوز های صادر شده بیشتر در زمینه کارتهای قالیبافی بوده است و مواردی مانند کارت گواهی موقت، پروانه کسب متمرکز و نیمه متمرکز و... را شامل می شود.

وی همچنین معرفی شدگان قالیباف در چهار سال اخیر به سازمان تامین اجتماعی 12 هزار و 332نفر دانست و بیان داشت: در سه ماه سال جاری حدود 800 کارت فالیبافی صادر شده است.

جعفری با بیان اینکه در حال حاضر صدور کارت برای قالیبافان، دفترچه تامین اجتماعی به آنها تعلق نمی گیرد، تصریح کرد: برای این افراد بیمه بازنشستگی به همراه خواهد داشت و باید فرهنگسازی و اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام گیرد.

 
 

کد مطلب 916827

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