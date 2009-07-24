نشست کمیته تخصصی فوتبال مجلس با مسئولان فدراسیون برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مقداد نجف نژاد رئیس کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس ضمن اعلام این خبر افزود: در این نشست که با حضور اعضای کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس، علی کفاشیان، مهدی تاج و عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ گزارشی از برنامه های انجام شده فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را ارائه خواهند داد .

ضمن اینکه افشین قطبی سرمربی تیم ملی، گزارشی از عملکرد تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی و برنامه های آینده خود برای حضور قدرتمند در جام ملتهای آسیا را ارائه خواهد کرد.

نجف نژاد هدف از برگزاری این نشست را تعالی و توسعه فوتبال کشور و بستر سازی برای موفقیت های آتی تیم ملی فوتبال کشورمان عنوان کرد و افزود: واقعیت این است که ناکامی تیم ملی درصعود به جام جهانی از جنبه های ورزشی، اقتصادی و حتی سیاسی لطمات جبران ناپذیری به فوتبال کشور وارد کرد و بسیاری ازعلاقمندان و دوستداران فوتبال کشور را که اغلب آنها را جوانها تشکیل می دهند، دچار سرخوردگی و بی انگیزگی کرد، به همین جهت مجلس برخود لازم دید در نشست با مسئولان فدراسیون فوتبال ضمن بررسی و آسیب شناسی علل و عوامل این ناکامی، زمینه اوجگیری دوباره فوتبال کشور را فراهم کند.