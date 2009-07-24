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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

برای بررسی برنامه های تیم ملی؛

نشست کمیته تخصصی فوتبال مجلس با مسئولان فدراسیون برگزار می شود

نشست کمیته تخصصی فوتبال مجلس با مسئولان فدراسیون برگزار می شود

نشست کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس با مسئولان فدراسیون، سازمان لیگ برتر و مربیان تیم ملی فوتبال یکشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مقداد نجف نژاد رئیس کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس ضمن اعلام این خبر افزود: در این نشست که با حضور اعضای کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس، علی کفاشیان، مهدی تاج و عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ گزارشی از برنامه های انجام شده فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را ارائه خواهند داد .

ضمن اینکه افشین قطبی سرمربی تیم ملی، گزارشی از عملکرد تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی و برنامه های آینده خود برای حضور قدرتمند در جام ملتهای آسیا را ارائه خواهد کرد. 

نجف نژاد هدف از برگزاری این نشست را تعالی و توسعه فوتبال کشور و بستر سازی برای موفقیت های آتی تیم ملی فوتبال کشورمان عنوان کرد و افزود: واقعیت این است که ناکامی تیم ملی درصعود به جام جهانی از جنبه های ورزشی، اقتصادی و حتی سیاسی لطمات جبران ناپذیری به فوتبال کشور وارد کرد و بسیاری ازعلاقمندان و دوستداران فوتبال کشور را که اغلب آنها را جوانها تشکیل می دهند، دچار سرخوردگی و بی انگیزگی کرد، به همین جهت مجلس برخود لازم دید در نشست با مسئولان فدراسیون فوتبال ضمن بررسی و آسیب شناسی علل و عوامل این ناکامی، زمینه اوجگیری دوباره فوتبال کشور را فراهم کند. 

کد مطلب 916831

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