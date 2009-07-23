یک جلد دیگر از فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلد به تالیف محمود نظری کارشناس بخش خطی کتابخانه در 382 صفحه همزمان با مبعث رسول اکرم(ص) و جشن پایان دیجیتال سازی بیش از 20 هزارنسخه خطی کتابخانه منتشر شد.

این فهرست به معرفی چهارصد نسخه از نسخه‌های خطی این کتابخانه (از شماره های 10001 تا 10400) اختصاص یافته و شامل دو بخش است: بخش اول کتابشناسی که حاوی عنوان، مولف، موضوع، زبان و توضیحات مختصری راجع به کتاب است. بخش دوم نسخه شناسی که شامل نوع خط، نام کاتب، تاریخ و محل کتابت، خصوصیات نسخه مانند یادداشتها، تملکها، تزئینات و حواشی و خصوصیات جلد، تعداد برگها، سطور و اندازه نسخه است.

در این مجلد که بهای این کتاب چهار هزار تومان در مرکز پژوهش کتابخانه مجلس عرضه می‌شود، علاوه بر درج تصویر برخی از نسخه‌ها، نمایه فهرست الفبایی و عناوین آنها در انتهای کتاب آمده است.

ویرایش 45 فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس زیرنظر گروهی به سرپرستی ناصر گلباز به پایان رسید و اوایل پاییز امسال منتشر می‌شود. این مجلدات شامل 37 فهرست قدیمی و 8 فهرست جدید است که پس از ویرایش مجدد یکدست‌ شده‌اند و قرار است در 15 مجلد به همراه نمایه‌ای سه جلدی چاپ شود. در حال حاضر علاوه بر جلد سی و دوم کار ویرایش یکی دیگر از این فهرستها تو سید جعفر اشکوری تمام شده و این کتاب به زیر چاپ رفته و 13 مجلد باقیمانده نیز آماده چاپ است.

طی 50 سال گذشته فهرستهای‌ نسخ خطی موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی توسط حدود 8 گروه از فهرست نویسها نوشته شده و در دوره فعلی و طی کمتر از یکسال اخیر، این روند با بهره‌گیری از فهرست‌نگاران جوانتر تسریع شده است. این نسخ عمدتاً در گروههایی به سرپرستی فهرست نگاران برجسته‌ای مانند عبدالحسین حائری یزدی، دانش پژوه، ایرج افشار، علینقی و احمد منزوی و نیز صدرایی خویی فهرست نویسی شده است.