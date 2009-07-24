من هم توپولف سوار شدم/ توپولف ناامن ترین هواپیمای جهان نیست

حمید بهبهانی در حاشیه مراسم کلنگ زنی زیرگذر محمدشهر کرج واقع در ترمینال کلانتری در گفتگو با مهر در کرج افزود: هرچند سانحه اخیر هواپیمای توپولوف 154 بسیار دردناک بود اما باید به یاد داشته باشیم این نوع سوانح تنها مربوط به کشور ما نیست و در کشورهای پیشرفته نیز اتفاق می افتد.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون پنج هواپیما در جهان دچار سانحه هوایی شده که تنها یکی از این هواپیماها مربوط به کشور ما بوده است.

بهبهانی ادامه داد: دلایل سقوط هواپیمای توپولوف در دست بررسی است و کارشناسان در این باره نظر خواهند داد.

وی بیان کرد: تا زمانی که نتیجه تحقیقات کارشناسان مشخص نشده، نمی توان در مورد علت سقوط با قاطعیت صحبت کرد.

وزیر راه و ترابری عنوان کرد: کارشناسان از محل سقوط هواپیما بازدید کرده اند و تحقیقات در مورد علت سقوط ادامه دارد.

وزیر راه و ترابری در پاسخ به این پرسش که گفته می شود "هواپیمای توپولوف 154 از ناامنترین هواپیماهای جهان است"، خاطرنشان کرد: بر خلاف صحبتهای اخیر، توپولف 154 از ناامن ترین هواپیماهای جهان نیست و خود من نیز طی چند روز اخیر از این هواپیما استفاده کرده ام.

به گزارش مهر، نزدیک به 900 هواپیمای توپولوف در مدلهای گوناگون تاکنون در جهان ساخته شده و در ایران اغلب شرکتهای هواپیمایی ایران از مدل TU- 154m این هواپیما استفاده می کنند.