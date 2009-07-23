پیروز انتخابات افغانستان را غرب تعیین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اتریشی استاندارد، "سید یعقوب ابراهیمی" تحلیلگر افغانی در مقاله ای که برای روزنامه "زوددویچه سایتونگ" نوشته است، خاطر نشان کرد: هیچ کس انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را جدی نمی گیرد. در هر صورت پیروز این انتخابات را غرب و سردمداران جنگ افغانستان تعیین می کنند.

وی افزود: مردم افغانستان انتخابات ریاست جمهوری در کشورشان را صرفا به عنوان یک راه می بینند که آنها را تحت سلطه غرب و مافیای مواد مخدر می آورد.

در ادامه آمده است: این برداشت نتیجه تجربه ای است که افغانها یک بار در سال 2004 که شرایط بهتر از حال بود بدست آوردند. آنها در آن زمان یاد گرفتند که بعد از انتخابات هیچ چیز تغییر نمی کند و این در حالی است که فساد و فقرو ناپایداری و خشونت نسبت به آن زمان افزایش پیدا کرده است.

این خبرنگار افغانی همچنین خاطر نشان کرد: از آنجایی که انتخابات به هیچ وجه در کشور ما مفهوم عملی ندارد، مردم به گرایش دموکراتیک دیگر اعتقاد ندارند.

