استقلال کامل شورای رقابت/ مدرک دکترا برای اعضای اقتصاددان الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در حاشیه مراسم اولین سالروز ابلاغ قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای اصل 44 در جمع خبرنگاران، گفت: از یکسال پیش تاکنون که قانون اصل 44 برای اجرا به دولت ابلاغ شد یکی از مهم ترین نکات ارائه گزارشهای مقطعی و ارزیابی از پیشرفت قانون بوده است.

ابلاغ 30 آئین نامه اجرایی قانون اصل 44

وزیرامور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکنون 30 آئین نامه در مورد اجرای سیاستهای اصل 44 تصویب و ابلاغ شده است، خلاء قانونی بر سر راه اجرای اصل 44 وجود ندارد.

حسینی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر در تمام 30 استان کشور شرکتهای سرمایه گذاری استانی شکل گرفته و تمامی شهرستانها نیز دارای تعاونی های سهام عدالت هستند.

وی تنها نهادی که بر اساس قانون اصل 44 هنوز شکل نگرفته است را شورای رقابت اعلام کرد و بیان داشت: در آخرین اقدام، احکام تشکیل این شورا توسط رئیس جمهور صادر شده است.

به گفته وزیرامور اقتصادی و دارایی توانمند سازی بخش غیر دولتی از رویکردهای مهم برنامه پنجم توسعه خواهد بود به نحوی که پیش نویس احکام قانون برنامه و بودجه برای ارائه به دولت آماده شده است.

بهبود فضای کسب و کار

حسینی در مورد میزان سرمایه گذاریهای خارجی در سالهای اخیر نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تقویت جذب سرمایه گذاریهای خارجی یکی دیگر از رویکردهای برنامه پنجم توسعه است و بهبود فضای کسب و کار با لایحه ای که توسط اتاق بازرگانی تدوین خواهد شد، مورد توجه است.

تشویق سرمایه گذاریهای خارجی

وی همچنین از درنظر گرفتن سازوکارهایی برای تشویق سرمایه گذاریهای خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی خبر داد و بیان داشت: در چند سال گذشته 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد که بر اساس قانون، برنامه ریزی شد تا این میزان به چند برابر افزایش یابد.

انتقال مدیریت همراه با واگذاریها

وزیرامور اقتصادی و دارایی در مورد انتقال مدیریتها همراه با واگذاریها، تاکید کرد: این امر در حال تحقق است به نحوی که در مجمع اخیر بانک ملت به جای حضور وزیر اقتصاد و وزرای دیگر، سهامداران جدید حضور یافتند ولی به صورت کلی این مساله به عنوان یک دغدغه مورد توجه است.

اعضای اقتصاددان شورای رقابت باید دارای مدرک دکترا باشند

حسینی در زمینه تشکیل شورای رقابت و نحوه عملکرد آن توضیحات بیشتری داد و تصریح کرد: شورای رقابت از استقلال منحصر به خود برخوردار است به نحوی که افراد عضو آن نباید در هیچ پست دیگری به صورت دائم اشتغال داشته باشند.

وی تفاوت شورای رقابت و شورای پول و اعتبار را اینگونه بیان کرد که در شورای پول و اعتبار افراد به نسبت مسئولیتهای قانونی در آن عضویت دارند که وزیر اقتصاد یکی از اعضای آن است ولی اعضای اقتصاددان شورای رقابت حتما باید مدرک معتبر دکترا در رشته مرتبط را دارا باشند.

به گفته وزیر اقتصاد، اگرچه اعضای شورای رقابت توسط وزیر اقتصاد و دیگر وزرا معرفی می شوند ولی حکم آنان باید توسط رئیس جمهور تایید شود که البته تعدادی نیز توسط اتاقهای تعاون و بازرگانی و قوه قضائیه معرفی می شوند، به نحوی که این پیچیدگی ها کار را با تاخیر مواجه کرده است.

ارزش بازار سرمایه به 53 هزار میلیارد تومان رسید

حسینی در مورد آخرین وضعیت آمارهای اقتصادی در حوزه های مرتبط با وزارتخانه متبوعش، گفت: طی 4 ماه گذشته شاخص بورس از مرز 9 هزار و 522 گذشته است و حدود 5/19 درصد نیز رشد یافته و باید گفت که ارزش بازار سرمایه نیز هم اکنون به 53 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

تخصیص 70 درصدی اعتبارات در چهارماهه اول امسال

وی همچنین به پرداخت 70 درصد از تخصیصها در خزانه طی 4 ماه ابتدای سال جاری اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه طی ماههای گذشته تقاضای تاسیس 4 بانک خصوصی را داشتیم ولی هنوز هیچ مجوزی صادر نشده، چون قرار است توسط شورای پول و اعتبار بررسی های دقیق تری صورت گیرد.

تداوم روند نزولی نرخ تورم

وزیرامور اقتصادی و دارایی روند رشد تورم در 4 ماه گذشته را نزولی خواند و تاکید کرد: نرخ تورم نقطه ای در خرداد ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/14 درصد بود که این رقم نشان دهنده کاهش متوسط نرخ تورم در یکسال گذشته است.