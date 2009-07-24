عملکرد سازمان لیگ برتر در لیگ هشتم بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که روز یکشنبه با حضور علی کفاشیان و مهدی تاج رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال، عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ برتر و مدیران عامل 18 باشگاه لیگ برتر در محل آکادمی فوتبال برگزارخواهد شد، گزارش عملکرد سازمان لیگ در برگزاری لیگ هشتم از سوی رئیس سازمان لیگ ارائه خواهد شد.

همچنین در این نشست برگزاری لیگ هشتم و نقاط قوت و ضعف این مسابقات از سوی مدیران باشگاهها مورد نقد و بررسی قرارمی گیرد.

ارائه برنامه های آتی سازمان لیگ برای برگزاری هرچه بهتر لیگ نهم، پیشنهادات مدیران باشگاهها در این خصوص و همچنین استاندارد سازی باشگاهها از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاههای لیگ برتر خواهد بود.

مسئولان فدراسیون فوتبال و اعضای کمیته مسابقات همچنین در نشست جداگانه ای روز سه شنبه با مدیران عامل باشگاههای لیگ دسته اول، پیرامون برگزاری فصل گذشته این رقابتها، برنامه های فصل آتی و همچنین بحث و بررسی پیرامون آئین نامه سازمان لیگ آماتوری و جوانان ایران به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.