بی توجهی به فناوریهای سازه ای/ ساختمانهای کشور ارزش بازسازی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، طارق مهدی پنجشنبه در حاشیه سمینار تخصصی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران با اشاره به برنامه های این مرکز در زمینه مقاوم سازی گفت: در این زمینه اقداماتی انجام شده است و در حال حاضر تحقیقاتی در دست اجرا داریم که این نیاز به زمان دارد از این رو تاکنون نتیجه عملی محقق نشده است ولی در آینده نزدیک نتیجه عملی آن گزارش می شود.

وی به فناوری موثر در سبک سازی سازه ها اشاره کرد و افزود: سبک سازی یکی از ضروریات ساخت و ساز برای مقابله با زلزله است چرا که هر چه ساختمان سبکتر باشد نیرو کمتر به ساختمان وارد می شود در نتیجه خسارت جانی به حداقل می رسد.

مهدی ادامه داد: از طرف دیگر مصالح زیادی با عنوان مصالح سبک از سوی برخی نهادهای علمی معرفی شده است ولی متاسفانه مورد استفاده قرار نگرفته شده است. در حال حاضر از آجرهای سنتی استفاده می شود که برای سازه مضر است. چون این آجرها برای میان قابها (پارتیشن ها) استفاده می شود که بسیار سنگین است و در صورت بروز زلزله خسارتهای زیادی را ایجاد می کند.

وی به بازسازیهایی که تحت عنوان مقاوم سازی اشاره و تاکید کرد: برای مقاوم سازی ساختمانهای قدیمی باید صبر و حوصله بیشتری صورت گیرد. به علت اینکه در انها جنبه های مهندسی لحاظ نشده است و همچنین بعضی از آنها ارزش تاریخی و فرهنگی دارد و باید به شکلی دیگر برخورد شود.

مدیر مرکز ملی مقاوم سازی با بیان اینکه ساختمانها قدیمی ارزش بازسازی ندارند و باید تخریب شود، ادامه داد: در ساختمانهای قدیمی به دلیل لحاظ نشدن اصول مهندسی، مقاوم سازی میسر نیست از این رو این کارها نیاز به بررسی دارد.