دکتر عیسی رضایی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت شرکت ایرالکو به عنوان یکی از شرکتهایی که بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده است ، گفت: در روزهای گذشته مجمع شرکت ایرالکو به دلیل عدم حضور نماینده دولت برگزار نشده است.

مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان اظهار داشت: ایرالکو توسط سازمان خصوصی سازی در اواخر سال 86 به بخش خصوصی به صورت عرضه در بورس فروخته شد به نحوی که دو شرکت سرمایه گذاری اقدام به خرید سهام آن کردند.

رضایی در ادامه تصریح کرد: در زمان واگذاری شرکت ایرالکو سود هر سهم این شرکت برای سال 86 معادل 300 تومان و برای سال گذشته نیز 400 تومان پیش بینی شده بود.

وی از تلاش برای دریافت اطلاعات از سازمان خصوصی سازی و عدم موفقیت در این خواسته سخن گفت و ادامه داد: اوایل اردیبهشت ماه سالجاری موفق شدیم تا 3 کرسی از هیئت مدیره این شرکت را به دست آوریم که پس از آن مشخص شد اطلاعاتی که در سال 86 در مورد وضعیت شرکت ارائه شده بود ، با واقعیتها مطابقت ندارد.

مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان خاطر نشان کرد: نه تنها در سال گذشته 400 تومان برای سود هر سهم محقق نشد بلکه برای هر سهم 340 تومان نیز زیان داد به نحوی که پیش بینی می شود در سالجاری بین 80 تا 100 میلیارد تومان زیان ایرالکو باشد.

رضایی از اقدام به کاهش هزینه های اضافی شرکت ایرالکو برای کاهش زیان دهی شرکت سخن گفت و اظهار داشت: تیم فوتبال این شرکت در سال گذشته 5 میلیارد تومان هزینه کرده است و ما نمی خواهیم که این نوع هزینه ها تکرار شود، ولی متاسفانه مقامات محلی استان مرکزی، استانداری و نمایندگان استانی به جای حمایت از عدم تعطیلی این صنعت، به مخالفت با حذف تیم فوتبال می پردازند.

به گفته وی، مقامات محلی مخالف اعلام کرده اند در غیر این صورت ترتیبی اتخاذ می کنند تا سهام شرکت ایرالکو از آنان بازپس گرفته شود.

رضایی ضمن موافقت و تمایل به این کار، افزود: در این رابطه به وزرای اقصاد، صنایع و معادن، رئیس سازمان خصوصی سازی، استانداری استان مرکزی و نمایندگان مجلس نامه ای ارسال کردیم که ادامه کار با پرداخت هزینه های تیم فوتبال برای ما مقدور نیست.

مدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بیان داشت: با توجه به اینکه حدود 4 هزار کارگر در این واحد صنعتی مشغول به کار هستند و با خانواده هایشان 20 هزار نفر می شوند، اگر بخواهیم صنایع مرتبط و پایین دستی آن را نیز در نظر بگیریم به حدود 100 هزار نفر نیز بالغ می شوند، از دولت انتظار داریم تا به نحوی این مساله را مدیریت کند تا از دخالتهای مسئولان محلی جلوگیری شود.

رضایی گفت: اگر دولت به حل مشکل به وجود آمده کمکی نکند ممکن است تا 6 ماه آینده کارخانه به تعطیلی کشانده شود، ما از دولت می خواهیم با وضع تعرفه از ضربه واردات چینی فویل و آلومینیوم جلوگیری کند و در کنار آن، حدود 300 میلیارد تومان وام شرکت را در اقساط دراز مدت دریافت کند، ضمن اینکه در مورد کمک به پرداخت وجوه برق شرکت و کاهش هزینه ها اقدامات موثری را انجام دهد.