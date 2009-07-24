جزئیات آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی در سال جاری به صورت دوروزه و درنیمه دوم مرداد ماه برگزار می‌شود. در این مراسم علاوه بر سخنرانی علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برخی از نسخه شناسان و فهرستنگاران برجسته نیز حضور خواهند داشت و به ایراد سخن درباره وضعیت نگهداری از نسخ خطی در کشور خواهند پرداخت.

این آئین از ساعت 10 صبح روز یکشنبه 18 مرداد در تالار یوسف شریعت‌زاده رضوی کتابخانه ملی آغاز خواهد شد. روز نخست این مراسم به تقدیر از برگزیدگان این آئین و حامیان نسخ خطی و استادان این فن اختصاص دارد.

در روز دوم نیز (دوشنبه 19 مرداد) یک کارگاه نسخه شناسی با حضور عبدالله انوار و چند تن دیگر از نسخه شناسان کشور برای جوانان علاقه‌مند به این رشته در محل کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

مرحله اول داوری‌های این آئین، اوایل تیرماه آغاز شد و روز شنبه هفته جاری به پایان رسید و از این روز نیز مرحله دوم داوری‌ها توسط حدود 50 نفر از داوران آغاز شد. بنا بر اعلام دبیرخانه آئین حامیان نسخ خطی در دوره جدید این آئین، 30 اثر در بخش‌های فهرست‌نویسی، حکمت، دین، تاریخ، سفرنامه‌ها و اسناد، ادبیات عرب، ادبیات فارسی و علوم و فنون به مرحله نهایی داوری راه یافته که در روز برگزاری مراسم، از پدیدآورندگان آنها تقدیر خواهد شد.

آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی آخرین بار در آذر ماه 86 و برای بار هفتم برگزار شد. هر سال در این جشنواره از حدود 50 برگزیده در رشته‌هایی مانند فهرست نگاری، تصحیح متون، پایان نامه، مقاله، کتاب، احیاء سند، کتابداری نسخ خطی، اهدای نسخ خطی به کتابخانه‌ها و بخش رسانه‌های فعال در حوزه نسخ خطی تقدیر می‌شود. تاکنون و در هفت دوره قبلی آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی از چهره‌هایی مانند عبدالله انوار، اکبر مهدوی، سیداحمد حسینی اشکوری، عبدالحسین حائری، احمد منزوی، محمدتقی دانش ‌پژوه، اصغر مهدوی و میرجلال الدین محدث ارموی تجلیل شده است.