به گزارش خبرنگار مهر در بابل ، مهدی قره‌ شیخ ‌لو عصر پنج شنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح مصباح‌الهدی مازندران به صورت کشوری اجرا می‌شود.

وی گفت: با مطالعات انجام شده در طرح مصباح‌الهدی که مبتکر آن استان مازندران است این طرح به صورت کشوری اجرا می‌شود.

معاون امور اجرایی مراکز قرآنی کشور افزود: بررسی این طرح به یک مدت طولانی نیاز دارد تا بتوانیم با توجه به تفاوتی که از نظر بودجه، سهمیه و تعداد جمعیت در بین استان‌ها وجود دارد این طرح را در تمام استان‌ها اجرایی کنیم.

وی گفت: در سال 88 تعداد 250 تا 300 هزار نفر را زیر پوشش آموزش عمومی تمام شاخه‌های قرآنی و حدود 50 هزار نفر را تحت آموزش تخصصی قرآن کریم در کل کشور قرار دهیم.

شیخ‌لو همچنین از راه‌اندازی 500 خانه قرآن روستایی در کشور خبر داد و افزود: با توجه به بافت روستایی که حدود 15 میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد از سال 86 این کار آغاز شده است.

معاون امور اجرایی مراکز قرآنی کشور فعالیت‌های قرآنی مازندران را بسیار چشمگیر برشمرد و تصریح کرد: استان مازندران در همه زمینه‌های فعالیت قرآنی از دیگر استان‌های دیگر کشور پیشی گرفته و این استان یکی از استان‌های موفق کشور در زمینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های قرآنی است.