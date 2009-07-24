عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- الجزیره اعلام کرد نوری المالکی نخست وزیر عراق پذیرفته است تا نظامیان آمریکایی تا پس از سال 2011 در عراق باقی بمانند .



- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، از اعراب خواست روابط خود را با این رژیم اشغالگر عادی کنند.

- خوزه مانوئل زلایا رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس گفت این هفته به کشور خود باز می گردد.



- آمریکا، حزب الله لبنان را به نقض قطعنامه 1701 متهم کرد.

- پارلمان عراق، 16 ژانویه را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرد.

- منابع آگاه از برگزاری مذاکرات میان آمریکایی ها و گروههای مسلح عراقی با نظارت ترکیه و میانجیگری شخصیتهای عراقی از جمله طاق الهاشمی معاون جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق خبر دادند؛ این در حالی است که هادی العامری رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد نوری المالکی، مخالفت کشورش با انجام مذاکرات محرمانه میان آمریکایی ها و گروههای مسلح را به اطلاع کاخ سفید خواهد رساند.



- سخنگوی عملیات امنیتی بغداد از برچیده شدن تمام ایستهای بازرسی از خیابانهای بغداد طی ماههای آینده خبر داد.



- جبریل الرجوب از رهبران جنبش فتح، موفقیت ششمین کنفرانس این جنبش در بیت لحم را بعید دانست.

- فرانسه اعلام کرد با پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد.



- جرج میچل نماینده ویژه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، برای دیدار با مقامهای بلندپایه سوریه به دمشق می رود؛ هدف میچل از این سفر، بررسی راههای انجام مذاکرات صلح میان دمشق و تل آویو اعلام شده است؛ وی پیش از سفر به سوریه، به امارات می رود و در ادامه به سوریه، مناطق اشغالی 1948، کرانه باختری، مصر و بحرین سفر خواهد کرد.