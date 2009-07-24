به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو با هدف حضور موفق تکواندو در اولین دوره المپیک جوانان که سال آینده میلادی در سنگاپور برگزار خواهد شد اقدام به برگزاری کمپ تمرینی برای آموزش نمایندگان کشورهای مختلف کرده است.

در این کمپ که طی روزهای 6 تا 11 آگوست(22 تا 27 مردادماه) برگزار خواهد از هر کشور 5 تکواندوکار به همراه یک مربی شرکت خواهد داشت.

WTF آموزش های فرهنگی و بالابردن روحیه برای رقابتی در سایه دوستی ها را در کنار آموزش مهارت های فنی در دستور کار دارد. تیم ملی نوجوانان ایران هم اکنون در اردوی تمرینی برای حضور در اولین رقابتهای قهرمانی است و فدراسیون تکواندو تاکنون در مورد اعزام نمایندگان ایران به این کمپ اظهار نظر نکرده است.

ضمن اینکه هادی ساعی بهترین تکواندوکار المپیکی جهان میهمان ویژه فدراسیون جهانی در این کمپ است. فدراسیون جهانی همچنین قصد دارد قبل از برگزاری رقابتهای جهانی یک دوره کلاس آموزش مربیگری پیشرفته را برای مربیان تیم های ملی سراسر جهان برگزار کند.

این کلاس سه هفته قبل از مسابقات جهانی در منچستر انگلیس و ویژه مربیان کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد که کشورهای سایر قاره ها نیز می توانند با مراجعه به سایت رسمی فدراسیون جهانی برای حضور در این کلاس ثبت نام کنند.

رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان 22 تا 26 مهرماه در کپنهاگ دانمارک برگزار خواهد شد.