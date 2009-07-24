حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نتایج کنکور سراسری 88 به صورت کارنامه شنبه هفته آینده 10 مردادماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.



وی اظهار داشت: اطلاعیه سازمان سنجش در این خصوص در نشریه پیک سنجش پنجم مرداد ماه منتشر می شود و بر روی سایت نیز قرار داده می شود.



معاون سازمان سنجش آموزش افزود: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند در فرصت 13 تا 17 مرداد ماه پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته که 10 مرداد ماه منتشر می شود نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.



وی اظهار داشت: این دسته از داوطلبان باید بر اساس تقدم علاقه کد رشته های انتخابی را ابتدا در فرم پیش نویس و سپس در فرم انتخاب رشته درج کنند.



توکلی تأکید کرد: در دفترچه های انتخاب رشته کنکور امسال رشته های بومی استانی، بومی ناحیه ای و قطبی و رشته های کشوری مشخص شده است و داوطلبان مجاز باید بر اساس این موارد انتخاب رشته کنند.



وی یادآور شد: انتخاب رشته با در نظر گرفتن رشته های بومی امتیازاتی را برای داوطلبان در بر خواهد داشت.

به گزارش مهر، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در رابطه با مجازین انتخاب رشته در کنکور 88 با بیان اینکه بیش از 800 هزار نفر مجاز می شوند گفت: سه برابر ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه و شبانه در 10 مرداد ماه به عنوان مجازین انتخاب رشته در این دوره ها معرفی می شوند.

پورعباس در رابطه با تغییرات موجود در کارنامه امسال گفت: رتبه داوطلب در زیرگروهها ملاک قبولی داوطلب است که وابسته به موقعیت سایر داوطلبان است. ما رتبه در سهمیه و رتبه کل را تفکیک کرده ایم و این تغییرات کمک می کنند که موقعیت قبولی داوطلب در هر زیر گروه مشخص شود.

وی در رابطه با مجازین انتخاب رشته در کنکور امسال با بیان اینکه امسال 800 تا 900 هزار نفر مجاز می شوند گفت: برای اولین بار تمامی داوطلبان غیرانتفاعی و پیام نور مجاز می شوند. همچنین سه برابر ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه و شبانه که 106 هزار نفر پذیرش خواهند داشت در مرداد ماه به عنوان مجازین انتخاب رشته در این دوره ها معرفی می شوند.

ابراهیم خدایی - معاون اجرایی سازمان سنجش نیز درباره مندرجات کارنامه داوطلبان آزمون سراسری به مهر گفت: امسال رتبه کشوری داوطلبان کنکور 88 در زیر گروههای آزمایشی در کارنامه داوطلبان منتشر می شود.

وی افزود: در سالهای گذشته رتبه سهمیه داوطلبان در کارنامه منتشر می شد امسال علاوه بر انتشار این رتبه، رتبه های کشوری نیز در زیرگروهها برای داوطلبان منتشر می شود.

معاون سازمان سنجش اظهار داشت: علاوه بر این در کارنامه کنکور امسال استان بومی فرد نیز مشخص می شود و سایر محتوایات کارنامه کنکور امسال مانند کنکورهای گذشته است.