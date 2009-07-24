تغییر روش ارزشیابی مدارک خارج کشور/ کاهش میزان خروج دانشجویان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده شب پنجشنبه در نشست خبری افزود: ما با سه دسته دانشگاه خارجی روبرو هستیم. دسته اول دانشگاههای معتبری هستند که آزمون نهایی در آنها برگزار می شود که مدارک دانشجویان ایرانی که از آن دانشگاهها اخذ شده مورد قبول وزارت بهداشت است.

وی اضافه کرد: دسته دوم دانشگاههای معتبری هستند که آزمون ندارند که فارغ التحصیلان ایرانی از آن دانشگاهها باید برای ارزشیابی در آزمون ملی وزارت بهداشت شرکت کنند. دسته سوم نیز دانشگاههایی است که مورد تایید وزارت بهداشت نبوده و فارغ التحصیلان آن سالانه یک بار در شورای عالی ارزشیابی مطرح می شوند که در صورت تناسب طول دوره و محتوا اجازه حضور در آزمون ملی را خواهند داشت.

حسن زاده با اشاره به تعداد دانشجویان انتقالی از خارج به شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی کشور یادآور شد: در سال 87، 167 نفر به داخل کشور انتقال داده شده اند که از این تعداد افرادی بوده اند که درس خود را در آن دانشگاههای خارجی آغاز کرده بودند.

وی گفت: نکته مهم در مورد شعب بین الملل همچنین این موضوع است که از خروج بسیاری از دانشجویان ایرانی به دانشگاههایی که از کیفیت آموزشی بالایی برخوردار نیستند، جلوگیری شد. به طور نمونه در سال 86 تعداد یک هزار و 800 دانشجوی ایرانی برای تحصیل در رشته های علوم پزشکی به اکراین سفر کرده بودند که این تعداد در سال 87 به 200 نفر کاهش یافت.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: کیفیت آموزش در شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی قابل مقایسه با کشورهایی با کیفیت آموزشی پایین نیست. از سوی دیگر 55 هزار دانشجوی ایرانی در دنیا حضور دارند که از این میان 12 هزار دانشجو در گروه های علوم پزشکی هستند که با تاسیس شعب بین الملل و ایجاد دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد بخش عمده ای از افراد که توانمندی اولیه را دارا بودند جذب این شعب شده اند.

وی در خصوص جذب دانشجویان خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: وزارت خارجه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برای جذب دانشجوی خارجی چارت مشخصی را تدوین کرده اند که و برای هیچ کشوری در هیچ رشته ای منعی برای تحصیل در ایران وجود ندارد. این موضوع با هماهنگی و در نظر گرفتن شرایط ویزای دانشجویی انجام می شود.