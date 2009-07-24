نمایشگاه آثار 40 سال نقاشی "فریبرز زرشناس" در آمل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در این نمایشگاه حدود 40 تابلوی برتر نقاشی از این هنرمند و نقاش آملی در طول 40 سال فعالیتش به تماشای عموم گذاشته شده است.

این هنرمند پیشکسوت نقاشی گفت: در این نمایشگاه آثار به نمایش گذاشته شده در موضوعات "طبیعت ، طبیعت شکسته و تصاویر پدر و مادر " است و سبکهای به کار رفته در آثار بیشتر از " فیگوراتیو ، رئالیستی و هنر آبسره " است.

وی در پاسخ به این سئوال که در طی فعالیت 40 ساله خود در هنر نقاشی تاکنون چند تابلو نقاشی کرده تصریح کرد: متاسفانه آماری در دست نیست اما تعداد آثار بسیار زیاد است که در نمایشگاه های سراسر کشور و خارج از کشور به معرض تماشای علاقمندان گذاشته شده است.

زرشناس با اشاره به اینکه شرکت در نمایشگاه بین الملی چین و کره جنوبی و نمایشگاه انفرادی در آلمان از تجربیات خوب در این مدت بوده است، تصریح کرد: در این مدت در بیش از 70 نمایشگاه انفرادی و گروهی داخلی و برون مرزی حضور داشتم.

وی رسیدگی مسئولان به وضعیت هنرمندان و حمایت از آنان را راضی کننده و مطلوب خواند و ابراز امیدواری کرد: حمایتهای مسئولان فرهنگ و ارشاد از نسل جوان و با ذوق ادامه داشته باشد.

این عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران با یادآوری اینکه برگزارکننده نخستین نمایشگاه نقاشی خیابانی کودکان ونوجوانان ایران در شهرستان آمل بوده است، اضافه کرد: خوشبختانه نمایشگاه های نقاشی خیابانی هم اکنون طرفداران خاص خودش را پیدا کرده است.

در مراسم گشایش این نمایشگاه "علی تن" معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز هنرهای تجسمی کشور، حسین جوادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه جمع زیادی از علاقمندان به هنر نقاشی حضور داشتند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در در مجتمع فرهنگی هنری ولی عصر (عج) شهرستان آمل واقع در منطقه پایین بازار این شهر برای بازدید علاقمندان برپاست.