به گزارش خبرنگار مهر، بخش اخبار فناوری یاهو اعلام کرد خالق مجموعه فیلم‌های بسیار موفق و پرفروش "اسپایدرمن" به تازگی قرارداد کارگردانی فیلم زنده ـ انیمیشن "دنیای جنگ‌آوری" را امضا کرده که بر اساس یک بازی رایانه‌ای آنلاین تولید خواهد شد و به کاربران اجازه می‌دهد خود را جای شخصیت‌هایی چون ارک‌ها، انسان‌ها و کوتوله‌ها بگذارند.

ریمی که این روزها فیلم سینمایی "مرا به جهنم ببر" را روی پرده سینماها دارد، سال 1981 با "مرده شریر" به فیلمسازی سرشناس تبدیل شد و قصد دارد نسخه امروزی این فیلم موفق را برای اکران در سال 2010 آماده کند. "مرده شریر" با بودجه 350 هزار دلاری تولید شد،‌ اما در اکران عمومی حدود 2.5 میلیون دلار در آمریکا و 30 میلیون دلار در دنیا فروخت.

فیلمساز 50 ساله آمریکایی سال 2002 نخستین قسمت از سه‌گانه "اسپایدرمن" را با هزینه‌ای 140 میلیون دلاری روانه پرده سینماها کرد که 404 میلیون دلار در آمریکا و 400 میلیون دلار در دیگر نقاط دنیا فروخت. "اسپایدرمن 2" در 2004 در آمریکای شمالی 375 میلیون دلار و دیگر نقاط جهان هم همین مقدار درآمد داشت.

"اسپایدرمن 2" در سه رشته فنی نامزد اسکار شد و در نهایت اسکار بهترین جلوه‌های ویژه را از آن خود کرد. سومین قسمت ماجراهای مرد عنکبوتی با بازی توبی مگوایر با هزینه 260 میلیون دلاری تولید شد و در هفته اول اکران در آمریکا 151 میلیون دلار فروخت. فروش نهایی "اسپایدرمن 3" در دنیا 891 میلیون دلار بود.

ریمی چهارمین قسمت از مجموعه ماجراهای مرد عنکبوتی را برای اکران در سال 2011 آماده خواهد کرد. "مرا به جهنم ببر" وی از اوایل ماه ژوئن در آمریکا و کانادا روی پرده رفته و تا امروز حدود 42 میلیون دلار فروخته است. این فیلم اولین بار ماه مه گذشته در جشنواره کن به نمایش درآمد و آلیسن لومن و جاستین لانگ در آن بازی کرده‌اند.