کنسرت رضا صادقی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کنسرت یادشده از سوی شرکت فرهنگی هنری ستاره فجر سحر برپا شده و اداره فرهنگ و ارشاد و نیز معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج نیز در برگزاری آن با این شرکت همکاری داشته اند.

در کنسرت شامگاه پنجشنبه که در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد و به مدت دو شب ادامه دارد، بیش از هزار نفر شرکت داشتند، ضمن اینکه این دومین کنسرتی است که صادقی در چهار ماه اخیر در کرج برگزار کرده است.

در این برنامه موسیقی، رضاصادقی به اجرای بیش از 10 اثر پرداخت که ترانه های "داشتم فراموشت می کردم"، "دلم برات تنگ شده"، "قدرمو می دونی یه روز" و "خدا رو دوست دارم" بخشی از این آثار بود.

"تو با منی"، "ساده"، "وایسا دنیا"، "به همین سادگی رفتی" و "می دونی" از دیگر ترانه هایی بود که صادقی در کنسرت شامگاه پنجشنبه خود اجرا کرد.

صادقی در خلال اجرای خود بیان کرد: بسیاری از افراد از جمله شهدا جان دادند تا ما جان بگیریم و باید همواره به این امر توجه ویژه ای داشته و قدردان آنها باشیم.

وی با بیان اینکه همانگونه که می دانیم به تازگی یک سانحه هوایی در قزوین اتفاق افتاده، از حاضران در مراسم خواست برای شادی روح درگذشتگان این سانحه سکوت کنند و صلوات بفرستند.

این هنرمند خاطرنشان کرد: در دو سه سال اخیر هنرمندان خوبی را از دست داده ایم که بابک بیات، ناصر عبداللهی و خسرو شکیبایی نمونه ای از این افراد هستند.

کنسرت صادقی شامگاه جمعه نیز در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار می شود.