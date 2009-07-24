کشف اولین نشانه های آب مایع در قمر زحل

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر کاسینی در سال 2005 موفق شد در اطراف سیاره زحل قمر انسلادو را کشف کند. از آن زمان فرضیه هایی مطرح شد که بر پایه آنها در زیر سطح انسلادو می تواند اقیانوسی از آب مایع پنهان شده باشد.

اکنون دانشمندان موسسه تحقیقاتی ساوث وست در تکزاس حوضچه هایی از چشمه های آب گرم را در این قمر طبیعی زحل کشف کردند که محتوی بعضی از ترکیباتی از نوع ترکیبات حاضر در اقیانوسهای زمین هستند.

این مواد را که کاوشگر کاسینی کشف کرده است از مواد آمونیاک و دتوریوم تشکیل شده اند.

براساس گزارش نیچر، این محققان اظهار داشته اند که به خصوص آمونیاک مهمترین نشانه برای وجود آب مایع است.

زحل در فاصله 900 میلیون مایلی از خورشید واقع شده است که این فاصله در حدود 10 برابر دورتر از فاصله زمین تا خورشید است به همین منظور احتمال حضور آب مایع در این سیاره و قمرهای اطرافش غیرممکن به نظر می رسد.

قمر انسلادو به قطر 300 مایل است و سطح آن از یک لایه نازک یخ پوشیده است. این قمر هر 4/1 روز یکبار به دور سیاره خود می چرخد.

این دانشمندان در این تحقیقات جدید علاوه بر آمونیاک و دوتوریوم توانستند آرگون، ترکیبات مختلف مواد آلی و نمکها را پیدا کنند که این نمکها می توانند همانند نوعی ضد یخ کیهانی عمل کنند و مانع انجماد آب زیر سطح انسلادو شوند.