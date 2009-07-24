مخالفت نمایندگان فراکسیون شهری با انتخاب شهردار توسط وزارت کشور

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بنده به عنوان کسی که سابقه شهردار بودن و همکاری با شورای شهر را دارم، با طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور مخالفم.

بر اساس طرح پیشنهادی که به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، انتخاب شهرداران در شهرهای بزرگ کشور به وزارت کشور محول می شود.

حسینی در ادامه با تاکید بر نوپا بودن شوراها گفت: شوراها در اول راه قرار دارند و اگر دچار اشتباهی می شوند باید نسبت به رفع اشکالات آنها تلاش کنیم تا مدیریت شهری با توان بیشتری در خدمت شهروندان باشد.

بنده به عنوان کسی که سابقه شهردار بودن و همکاری با شورای شهر را دارم، با طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور مخالفم

سید شریف حسینی

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس با عنوان این مطلب که بعضی از شوراها در انتخاب شهرداران دچار اشتباه می شوند و در نتیجه مشکلاتی به وجود می آید، افزود: هیچ تضمینی وجود ندارد که این اشتباه نیز از سوی وزارت کشور در انتخاب شهرداران رخ ندهد.

طبق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها در کنار سه رکن مقننه، مجریه و قضائیه و به عنوان رکن چهارم از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور برشمرده شده‌ اند.

حسینی با عنوان این مطلب که شوراها متناسب با موقعیت شهرهای کشور فقط شهردار منتخب را به استانداری و وزارت کشور پیشنهاد می کنند، افزود: اگر اشتباهی در این انتخابها وجود دارد مطمئنا استانداریها و وزارت کشور نیز در آن دخیل هستند. چون آنها می توانند با شهردار منتخب شورا موافقت نکنند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید بر اینکه قانون شوراها در بعضی موارد دچار مشکل است که باید نسبت به اصلاح آنها اقدام شود گفت: در بحث انتخاب شهردار توسط وزارت کشور باید دو نکته اساسی را مورد توجه قرار داد.

به گفته حسینی، وقتی کاهش حجم تصدی گری دولت مطرح است با این طرح مسئولیت به وزارت کشور سپرده می شود و این خود یک گام به عقب است.

وی ادامه داد: شوراها با رای مردم تشکیل می شوند و بنابراین شهردار به طور غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود. پس نباید حق انتخاب شهردارتوسط مردم را از آنان گرفت.