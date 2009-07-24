نمایشگاه بین المللی مشهد و ترکیه در افغانستان نمایشگاه می سازند

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، سیدمحمد سیدی صبح جمعه با اشاره به جزییات احداث نمایشگاه بین المللی افغانستان در شهر هرات افزود: کشور دوست و برادر افغانستان اکنون در مسیر توسعه قرارگرفته و نیازمند برنامه ای جامع در سطح منطقه است تا در اقتصاد کشورهای هم مرز با خود تاثیر گذار باشد .

رییس انجمن نمایشگاه های ایران گفت : درحال حاضر نمایشگاه بین المللی مشهد به دلیل همسایگی با کشور افغانستان می تواند برای نخستین بار در توسعه آسیای میانه، پیشرو باشد و این در حالیست که نمایشگاه بین المللی مشهد بیشترین برنامه نمایشگاهی را در سطح ملی و بین المللی در میان سایر نمایشگاه های کشور دارد.

وی در ادامه با اشاره به انتخاب کشور ترکیه برای همکاری در احداث نمایشگاه بین المللی در هرات افغانستان اظهار داشت: ترکیه یکی از کشورهای توانمند صنعت نمایشگاهی است و حدوداً در بیش از 40 کشور دنیا سالن اختصاصی و نمایشگاه های بین المللی برگزار کرده است و تجربه بسیاری در این حوزه دارد.

رئیس انجمن نمایشگاهی ایران در ادامه با اشاره به توافق رایزن بازرگانی و مدیر شرکت نمایشگاهی فروم ترکیه اضافه کرد: رایزن بازرگانی کشور ترکیه با اعلام همکاری همه جانبه در توسعه صنعت نمایشگاهی، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مشترک با جمهوری اسلامی ایران را از سوی کشور ترکیه اعلام کرده است.

سیدی ادامه داد: برای نخستین بار کشور ترکیه در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و خدمات فنی و مهندسی ایران، سالن اختصاصی داشت که در جریان حضور مدیران و تاجران کشور ترکیه، برنامه ها و رویدادهای بزرگ منطقه ای شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با حضور مدیر شرکت نمایشگاه بین المللی فروم و رایزن بازرگانی کشور ترکیه و بازدید از نحوه برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنعت ساختمان ایران در شمال و شرق جمهوری اسلامی ایران، آمادگی برگزاری نمایشگاه های دو جانبه و اختصاصی را در کشورهای ثالث اعلام کرد.