کلامی به خبرنگار مهر گفت: محسن روشن یکی از گزینه‌هایی است که با او برای صداگذاری این فیلم صحبت شده، اما او هنوز پاسخ قطعی به ما نداده است. احمد مرادپور تدوین را ادامه می‌دهد و به زودی در تعامل با فرزاد موتمن آهنگساز فیلم انتخاب می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده "کرگدن" شهریورماه آماده پخش می‌شود.

علیرضا جلالی‌تبار، رحیم نوروزی، شیما نیکپور، اکبر معززی، رویا جاویدنیا و علیرضا اوسیوند بازیگران "کرگدن" هستند. فیلمنامه را جعفر پاشایی، ساره بطحایی و روزبه فارابی نوشتند. داستان فیلم درباره گروهی است که برای کلاهبرداری و سوء استفاده از نهادهای مالی و اجتماعی با هم تبانی می‌کنند.

عوامل تولید "کرگدن" عبارتند از محمدعلی جناب دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، مجید کریمی مدیر تولید، فرهاد مافی مدیر تصویربرداری، عباس رستگارپور صدابردار، سمیراسادات شجاعی طراح صحنه و لباس و مریم دوستی طراح گریم.محصول سیمافیلم.

فرزاد موتمن فیلم‌های سینمایی "شبهای روشن"، "صداها"، "بیداری"، "هفت پرده" و "جعبه جادو" را در کارنامه دارد.

