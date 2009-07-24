وزارت بهداشت با ادغام آموزش در سایر وزارتخانه ها دیگر پاسخگو نخواهدبود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی شب پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ارزشیابی طرح پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس گفت: ارزشیابی از دانشجویان ورودی این دوره صورت گرفته است که در آینده نزدیک در مورد ادامه این طرح و یا گسترش آن در سایر دانشگاهها تصمیم گیری می شود.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی این ارزشیابی را از ورودیهای این دوره انجام داده است و پس از شرکت این دانشجویان در آزمون جامع علوم پایه در مورد ادامه این طرح و یا گسترش آن در سایر دانشگاهها تصمیم گیری می شود.

نتایج تفکیک آموزش پزشکی از وزارت بهداشت

معاون وزیر بهداشت در خصوص طرح ادغام وزارتخانه های با یکدیگر و طرح جدا شدن آموزش پزشکی و الحاق آن به حوزه آموزش گفت: موضوعی که برخی در این زمینه مطرح می کنند این است که آموزش پزشکی به جای دیگری غیر از وزارت بهداشت ملحق شود. در حال حاضر بیمارستان آموزشی یکی از ارکان آموزش پزشکی است و 50 درصد بیمارستانهای کشور که 80 درصد خدمات تخصصی و فوق تخصصی را ارائه می دهند، آموزشی هستند.

وی اضافه کرد: برای جدا شدن آموزش پزشکی نمی توان که تنها دانشکده ها را جدا کرد بلکه بیمارستان آموزشی نیز باید جدا شود پس در صورتی که این اتفاق رخ دهد دیگر وزارت بهداشت نمی تواند پاسخگو باشد. از سوی دیگر دانشگاههایی که در مناطق محروم هستند تنها بیمارستان آن شهرها نیز آموزشی هستند و این نشان می دهد که تفکیک آموزش پزشکی از وزارت بهداشت نشدنی است.

عین اللهی با اشاره به تاسیس مرکز سنجش آموزش پزشکی، مرکز امور هیئت علمی و بازنگری و تدوین آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی از این موضوعات به عنوان اولینهای آموزش علوم پزشکی در چهار سال اخیر نام برد و یادآور شد: حذف مصاحبه از کارشناسی ارشد، امتیاز بندی نوآوریهای علمی و آموزشی، بازنگری در آیین نامه بورس خارج از کشور و بازنگری در آیین نامه دکتری تخصصی پزشکی از دیگر نوآوریهایی بود که در این مدت انجام شد.

وی از تدوین بورسهای 6 ماهه و سه ماهه برای اساتید علوم پزشکی خبر داد و گفت: اساتید به جای بورسهای طولانی مدت می توانند از آن استفاده کنند.

پذیرش 313 عضو هیئت علمی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از پذیرش 313 عضو هیئت علمی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی با اجرای روش جذب هیئت علمی با ارائه فراخوان خبر داد و گفت: با این روش جذب و ارائه فراخوان فرصتی برای همه افرادی برای عضویت در هیئت علمی فراهم شده است. متاسفانه در گذشته افرادی بودند که با برخی نفوذهایی که داشتند به عضویت هیئت علمی در می آمدند و اعمال نظر صورت می گرفت اما اکنون تنها رتبه علمی و توانمندی مد نظر است. همچنین تسهیلات اعطایی به اعضای هیئت علمی افزایش یافته و وام ساخت مسکن به مبلغ 400 میلیون ریالی به این افراد داده می شود.

وی از ایجاد کمیته های منطقه ای کمیسیون موارد خاص خبر داد و گفت: با توجه به تفویض اختیار به دانشگاهها و به جای کمیته مرکزی کمیسیون موارد خاص هفت منطقه دانشگاهی برای تسریع در امور ایجاد شده است.

عین اللهی از اجرای طرح جدید ارزشیابی موسسه ای در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: در این طرح مراکز مطالعات آموزش، فضای فیزیکی صحیح، پرسنل کافی و مرکز خدمات آموزشی هر دانشگاه ارزشیابی می شود و در صورت کسب نکردن امتیازارت لازم به آن دانشگاه رشته جدیدی داده نمی شود.

ابلاغ نوسازی کلاسهای درس به دانشگاهها

وی اضافه کرد: نوسازی کلاسهای درس به دانشگاهها ابلاغ شده و به عنوان یک طرح جدید مورد تاکید تمام مراکز مطالعات قرار دارد. از سوی دیگر در همه دبیرخانه ها نیز ارتقای کیفیت قرار داده شده و اخطارهای آموزشی نیز به مراکز فاقد کیفیت داده می شود.