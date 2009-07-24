یک روبات عضو "فیس بوک" شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات در پروژه ای با عنوان "فیس باتس" ساخته و در اجلاس "تعامل انسان- روبات 2009" در ساندیگوی آمریکا معرفی شد.

سارا اولین روباتی است که برای برقراری ارتباط و تعامل کردن با انسانها وارد یک شبکه اجتماعی شده است. این روبات روی فیس بوک با افرادی که در لابراتوار می شناسد دوست شده و با دوستان این دوستان خود به صورت آنلاین ارتباط برقرار می کند.

در این خصوص نیکلاس ماوریدیس استاد "ام آی تی" و مدیر لابراتوار "تعامل روباتها و رسانه" دانشگاه امارات متحده عربی توضیح داد: "فیس باتس پروژه توسعه روباتهای اجتماعی است که با بودجه مایکروسافت ساخته شده است. فاز اول این پروژه در ماه سپتامبر پایان می یابد و از آن پس روبات تعامل کردن با مردم را آغاز می کند و به این ترتیب اطلاعاتی را برای مطالعه تعاملات میان انسان و ماشین در اختیار دانشمندان قرار می دهد."

براساس گزارش لاستمپا، سارا و روباتهای دیگر فیس باتس می توانند در محیط پیرامون خود کاوش کرده و به انگلیسی صحبت کنند. این روباتها مجهز به یک سیستم بصری برای تشخیص چهره ها و یک پایگاه داده ها هستند که محتوی داده ها و اطلاعاتی درباره کسانی است که آنها را می شناسند.

همچنین این روباتها برای جستجو در معروف ترین شبکه های اجتماعی به اینترنت متصل هستند. روبات سارا از طریق دو کانال با مردم تعامل برقرار می کند که اولی کانال فیزیکی است به طوری که می تواند با افرادی که در لابراتوار می شناسد ارتباط برقرار کند و دیگری کانال مجازی است که این تعامل مجازی را از طریق ارسال پیام و یا چت کردن روی فیس بوک انجام می دهد.

سارا بسیار سرگرم کننده بوده و قادر است روابط محکمی با دوستان خود برقرار کند. گفتگوهای این روبات برپایه خاطرات و دوستان مشترک و سایر موضوعاتی است که برای انسانها جالب هستند به طوری که می توان گفت این روبات بسیار پرحرف است.