به گزارش خبرنگار مهر، پینگ پنگ بازان جوان کشورمان که پنجشنبه شب با قبول شکست مقابل چین‌تایپه از حضور در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بازماندند، صبح امروز (جمعه) مقابل کره‌شمالی به برتری 3 بر2 دست یافتند.

در این بازی که در سالن "اس ام اس" ورزشگاه شهر "جیپور" هند برگزار شد نوشاد عالمیان 2 بار با نتایج 3 بر صفر و 3 بر یک موفق به شکست حریفان خود شد. شایان ملکی دیدار نخست خود را 3 برصفر واگذار کرد اما در دیدار دوم با همین نتیجه به برتری دست یافت. نیما عالمیان نیز با این نتجیه متحمل شکست شد.

تیم تنیس روی میز جوانان کشورمان با برتری مقابل کره‎‌شمالی، باید آخرین دیدار خود در رقابت‌های تیمی را برای کسب عنوان پنجمی برگزار کند. برنده دیدار دو تیم هند و هنگ‌کنگ حریف ایران دراین دیدارخواهد بود که ساعت 15 (به وقت محلی) برگزار می‍ شود.

تیم تنیس روی میز جوانان ایران در دوره پیشین مسابقات قهرمانی آسیا نیز موفق به کسب عنوان پنجمی شد. این بهترین نتیجه این تیم در این رقابت‎ها به شمار می‌رود.

دیدارهای دوبل پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از عصر امروز می‌شود. صبح شنبه نیز دیدارهای انفرادی برگزار می‎شود.