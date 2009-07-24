عبور ناوهای اسرائیلی از کانال سوئز تحریک کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، کارشناسان مسائل نظامی معتقدند که این اقدام اسرائیل با هدف ارسال پیامی به کشورهای منطقه از جمله ایران در خصوص توانائیهای نظامی خود است.

هیچ کشتی و یا ناوی نمی تواند بدون مجوز و بطور دزدکی از کانال سوئز عبور کند و عبور از این کانال نیاز به کسب مجوز از مصر دارد. و بر همین اساس و به موجب توافق تل آویو-قاهره تا کنون دو ناو مدل "سار-5" و یک زیردریایی مدل دلفین رژیم اسرائیل از کانال سوئز عبور کرده اند.

به نوشته لس آنجلس تایمز، این اقدام یعنی عبور ناوهای رژیم اسرائیل از کانال سوئز سناریوهای مختلفی را مطرح می کند که مهمترین آنها این مطلب است : ارسال پیام به ایران درباره قدرت نظامی اسرائیل و همکاری قاهره با تل آویو درامور منطقه ای.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی تا کنون توضیحی درباره دلایل عبور ناوهای خود از کانال سوئز نداده است، اما احتمال دارد که این اقدام در پی تنشهای میان این رژیم و تهران درباره برنامه هسته ای ایران صورت گرفته باشد.

لس آنجلس تایمز در ادامه می نویسد : در ماه جاری میلادی دو ناو اسرائیلی به نام های "ایلات" و "هانیت" از کانال سوئز عبور کرده و به سمت دریای سرخ رفته اند وپیش بینی می شود که این دو ناو در رزمایشی به همراه نظامیان آمریکایی شرکت کنند. زیردریایی اسرائیلی نیز که توانایی حمل کلاهک های هسته ای را دارد نیز احتمالا در رزمایش ذکر شده شرکت می کند. این در حالی است که کارشناسان اسرائیلی معتقدند که اسرائیل با استفاده از کانال سوئزمی تواند به سرعت به آبهای ایران و خلیج فارس دسترسی داشته باشد.

اما کارشناسان امور دفاعی معتقدند با توجه به اهمیت ویژه خلیج فارس و تنگه هرمز و عبور بخش قابل توجهی از نفت مورد نیاز جهان از این تنگه، حضور ناوهای اسرائیلی در منطقه می تواند تحریک کننده باشد. علاوه بر آن ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و مسدود شدن آن می تواند تاثیرات زیادی در جهان داشته باشد.