پژوهشهای اسلامی باید به گوش جهانیان برسند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام انصاری در نخستین همایش" ترجمه متون اسلامی" درخصوص نهضت ترجمه متون اسلامی در ایران افزود: متون اسلامی ما به حد کافی ترجمه شده و ضرورت امروز، شناسایی مترجمان زبردست جهان و سپردن کار ترجمه به آنان است.

وی با بیان اینکه بسیاری از آثار مفصل دینی در دهه 40 به زبان فارسی ترجمه و منشأ تحول نسل جوان جویای اسلام شد افزود: این حرکتها در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ دینی، در دهه 50 با تلاش طلاب و فضلای حوزوی ادامه یافت و کارهای گسترده ای در زمینه کتابخوانی و کتاب های دینی صورت گرفت.

نماینده معاون بین الملل مقام معظم رهبری در این جهت به فعالیت بنیادین شهید بهشتی در سال های(55 -50 )اشاره کرد و گفت: تألیف کتاب تعلیمات دینی برای مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزان که مجموعه آن در کتابی با عنوان " شناخت اسلام " چاپ و نشر و به زبان های مختلف ترجمه شد ازجمله این اقدامات بود.

حجت الاسلام انصاری افزود: معرفی اسلام به ویژه مذهب اهل بیت (ع ) به جهان با انقلاب اسلامی و ترجمه برخی کتاب ها گسترش بیشتری یافت .

نماینده معاون بین الملل بیت مقام معظم رهبری نبود مترجمان مسلط داخلی را از ضعف ها و کمبودهای امر ترجمه در آن زمان ذکر کرد و گفت: برای جبران این نقیصه ، مترجمانی از کشورهایی چون هند، پاکستان و سریلانکا گام نخست را در این زمینه برداشتند و حدود 300 عنوان ترجمه در کتاب های عمومی اسلامی و کتاب های شهید مطهری صورت گرفت.

حجت الاسلام انصاری استفاده از مترجمان اروپایی و آمریکایی، همچنین مؤسسات خصوصی را برای ترجمه متون اسلامی مؤثر دانست و افزود: در کشورهای دیگر ناشران به صورت خودجوش آثاری از مؤلفان ایرانی را ازجمله شهید مطهری، شهید بهشتی و علامه طباطبایی انتخاب و برای علاقه‌مندان کشورشان ترجمه کردند که بسیار هم موفق بودند.