به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی به تازگی به پایان رسیده است. قاسم خدابندهلو تدوین را شروع کرده و موسیقی را مرتضی شفیع میسازد. صداگذار این فیلم هنوز مشخص نشده است.
"همشاگردیها" داستان یک معلم است که بعد از آمدن به تهران متوجه میشود برادرش درگیر مشکلات زیادی شده است. تا اینکه شاگردان قدیمی او به کمکش میآیند. در این فیلم حسن اسدی، شهرام عبدلی، شهره سلطانی، مهدی امینیخواه، حشمت آرمیده و ... بازی میکنند.
عوامل فیلم "همشاگردیها" عبارتند از حسین ناظریان مدیر تصویربرداری، مجتبی برهانزاده مدیر تولید و صدابردار، سعید کریمی مجری طرح، هادی شریعتی منشی صحنه، مجید کرباسیان دستیار اول کارگردان و برنامهریز، شادی الهیاری طراح گریم و عباس حاجی درویش طراح صحنه و لباس.
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