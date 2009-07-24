4 هزار و 170 بطر انواع مشروبات الکلی در جنوب غرب تهران کشف شد

سرهنگ محمد صمیمی درگفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در پی تماس تلفنی متوجه شدیم که در یک توقفگاه خودرو در جنوب غربی تهران مشروبات الکلی نگهداری می‌شود و پس از اطلاع مأموران کلانتری در محل حاضر شده و پس ازتحقیقات اولیه و شناسایی خودرو های حامل مشروبات الکلی در توقفگاه، 3 هزار و 606 بطر انواع مشروبات الکلی که در دو دستگاه خودرو پراید و فولکس واگن قرار داشت کشف شد.

وی افزود: همچنین یک دستگاه کامیون ولوو در این توقفگاه بود که پلیس به این خودرو مشکوک شد و در بازرسی از داخل آن حدود هزار بطر انواع مشروبات الکلی در آن جاسازی شده بود را کشف کرد. این مشروبات شامل بطری‌های 3لیتری، 2لیتری و یک لیتری هستند و از کشور آلمان قاچاق شده‌اند.

سرهنگ صمیمی اظهار داشت:‌ در این ارتباط 2 نفر دستگیر شده‌اند و از متهم اصلی که نگهبان این توقفگاه است بیش از 44 میلیون وجه نقد کشف شده است.