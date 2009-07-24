بارش پراکنده در سواحل شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این پیش بینی دربرخی مناطق مرتفع شمال غرب ایران نیز در سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست .

درهمین مدت به دلیل حاکم بودن الگوی تابستانی در جنوب شرق کشور در ساعات بعد ازظهر بر مقدار ابرها افزوده می شود و در ارتفاعات این مناطق بارش پراکنده با رعد و برق پیش بینی می شود .

در برخی نقاط غرب و جنوب غرب کشور با غلظت کمتری پدیده گرد و غبار ادامه خواهد داشت.

سایر مناطق کشور جوی آرام و به تدریج تا اواسط هفته آینده دمای هوا روی نوار شمالی کشور افزایش خواهد داشت.



