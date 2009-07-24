اعلام نتایج اولیه کنکور کاردانی به کارشناسی در اواخر مرداد ماه

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org از نتیجه آزمون مطلع شده و از کارنامه خود پرینت تهیه کنند. مجازین به انتخاب رشته می توانند در فرصت تعیین شده با توجه به دفترچه انتخاب رشته تحصیلی که در اختیار آنها قرار داده می شود، نسبت به انتخاب کد رشته محل های تحصیلی خود از بین کد رشته های محلی مجاز اقدام کنند.



وی اضافه کرد: نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی سال 88 شهریور ماه منتشر می شود.

زمان اعلام نتایج آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 88

معاون سازمان سنجش با اشاره به زمان اعلام نتایج آزمون کاردانی فنی و حرفه ای سال 88 نیز به مهر گفت: به دلیل اینکه انتخاب رشته داوطلبان این آزمون انجام شده است و داوطلبان 20 کد رشته محل تحصیل مورد علاقه خود را با توجه به ضوابط و به ترتیب تقدم علاقه در فرم اینترنتی درج کرده اند، گزینش نهایی با توجه به نمرات اکتسابی و اولویت کد رشته های امتحانی انتخاب شده آنها صورت می گیرد و فهرست اسامی قبول شدگان در شهریور ماه اعلام می شود.

وی اضافه کرد: آزمون دوره کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای صبح امروز در 22 رشته و 117 شهرستان مختلف کشور برگزار شد و آزمون 19 کد رشته نیز بعد از ظهر امروز برگزار می شود.