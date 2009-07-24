معاونت مشایی درست نبوده، نیست و نخواهد بود

حبیب الله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، مواضع تشکل متبوع خود درباره انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور اینگونه بیان کرد: انتخاب مشایی از دید ما یعنی دهن کجی به همه اصولگرایانی که پس از پیروزی انقلاب و طی سی سال گذشته زحمات زیادی را متحمل شده اند.

وی اظهار داشت: وقتی رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید و گروه ها و تشکل های اصولگرا نسبت به مواضع گذشته آقای مشایی گله مند هستند، نباید جایگاه وی در دولت نسبت به گذشته ارتقاء یابد.

بوربور با تاکید بر اینکه هیچ استدلال و توجیهی برای انتصاب مشایی پذیرفته نیست، درباره ابلاغ کتبی و رسمی نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر عزل مشایی خطاب به رئیس جمهور، گفت: جایگاه رهبری و دفتر ایشان بسیار بالاتر از آن است که بخواهند نسبت به انتصابات اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: ببینید در انتخاب مشایی کار به کجا رسیده که با تمام تائیدی که رهبر معظم انقلاب نسبت به رئیس جمهور دارند، بازهم ایشان درباره این مسئله اظهار نظر کرده اند.

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی درباره سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه هفته گذشت تهران نیز تصریح کرد: با اینکه آقای هاشمی یکی از نزدیک ترین افراد به امام(ره) بوده، شناسنامه انقلاب اسلامی است و رهبر معظم انقلاب نیز درباره ایشان فرموده اند که هیچ کس مثل آقای هاشمی به من نزدیک نیست؛ اما باید توجه داشته باشیم که هیچگاه سخنی بر زبان نیاوریم که دستاویز دشمنان نسبت به انقلاب شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هیچ گاه نباید سخنی بر زبان آوریم که باعث شود دشمنان این تصور را داشته باشند که در درون خود حاکمیت و نظام هم نسبت به انتخابات اخیر شک و گمان وجود دارد، قطعا هیچ فرد علاقه مند به نظام و وفادار به انقلاب این شک و شبهه ها را ندارد؛ ضمن اینکه باید احترام آقای هاشمی حفظ شود.