ارائه نرم افزار رهگیری خودکار چمدانهای گمشده در فرودگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، گم شدن چمدانها در فرودگاهها به خصوص فرودگاههای انگلیس سابقه ای طولانی دارد به همین منظور از ابتدای سال آینده نرم افزاری در فرودگاههای این کشور عرضه می شود که به مسافران در یافتن چمدانهای گمشده به صورت خودکار کمک می کند.

"سیتا" عنوان انجمنی است که با همکاری شرکتهای هواپیمایی تمام دنیا برای ارائه سرویسهای مخابراتی و رایانه ای به این شرکتها و فرودگاهها تاسیس شده است.

این انجمن به تازگی کیوسکهایی را در فرودگاهها در دسترس مسافران قرار داده است که مجهز به برنامه World Tracer (ردیاب جهانی) است. این برنامه برای ردیابی و یافتن چمدانهای گمشده مشتریان 440 شرکت هواپیمایی توسعه یافته است و پیش از این تنها از طریق شرکتهای هواپیمایی به مشتریان خدمات ارائه می کرد اما اکنون می تواند از طریق این کیوسکها به صورت مستقیم با مسافران ارتباط برقرار کرده و به آنها کمک کند که به تنهایی چمدانهای مفقود شده را پیدا کنند.

به این ترتیب زمانی که مسافر در حال تحویل دادن چمدانهای خود به قسمت "چک- این" است می تواند برچسب چمدان را به اسکنر نصب شده در این قسمت نزدیک کند. در صورتی که یک چمدان گم شود مسافر می تواند با وارد اطلاعات شخصی خود به این کیوسکها چمدان خود را به تنهایی پیدا کند.

این کیوسکها قادرند به صورت خودکار کد شناسایی چمدان را رهگیری کنند. مسافر به صورت تلفنی با سرویس مشتریان "ردیاب جهانی" تماس برقرار می کند و اطلاعات مربوط به موقعیت چمدان خود را به دست می آورد.

براساس گزارش تلگراف، این کیوسکها از راه اینترنت با نرم افزار "ردیاب جهانی" محصول انجمن "سیتا" ارتباط دارند.

"گزارش چمدان" (baggage report) انجمن سیتا نشان می دهد که در سال 2008 به خاطر این برنامه تعداد چمدانهای گمشده از 4/42 میلیون در سال 2007 به 8/38 میلیون کاهش یافته و در این میان در حدود 800 میلیون دلار صرفه جویی شده است. اکنون به نظر می رسد که با راه اندازی "کیوسکهای خودکار" تعداد چمدانهای گمشده از این تعداد هم کمتر شود.