گفتگوی آمریکا با گروههای مسلح دور زدن دولت عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عراقی "المرصد"، رئیس کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق گفت: دولت عراق مخالف مذاکرات محرمانه آمریکا و گروههای مسلح عراقی است.



"هادی العامری" در پاسخ به سئوال یک رسانه ایتالیایی، خاطر نشان کرد : ما در کمیسیون اخیرا از سند گروه موسوم به شورای مقاومت عراق مطلع شدیم که وجود تماسها و گفتگوهای دوجانبه میان این شورا و نظامیان آمریکایی را مورد تاکید قرار می دهد.



وی افزود : ما چنین مذاکراتی را که دور زدن و نادیده گرفتن دولت عراق قلمداد می کنیم، نمی پذیریم.



عامری گفت : نوری المالکی نخست وزیر در حال حاضر در آمریکا به سر می برد و به صراحت، مخالفت عراق با این مذاکرات را به مقامهای آمریکایی ابلاغ خواهد کرد.



وی افزود : ما به تک تک گروههای مسلح می گوییم اگر خواهان گفتگو هستید، باید به دولت عراق متوسل شوید نه نظامیان بیگانه، و در مقابل به آمریکایی ها می گوییم این رفتار، دخالت آشکار در امور داخلی عراق است و زمان تحمیل تصمیمات و دیکته کردن گذشته و برگشت ناپذیر است.



رسانه ها از دستیابی آمریکا به توافقنامه ای با یکی از گروههای مسلح که به شورای سیاسی مقاومت عراق موسوم است، خبر دادند؛ این رسانه ها به جزئیات این توافقنامه و چگونگی دستیابی به آن اشاره نکردند، اما هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد این مذاکرات در مارس گذشته و در استانبول ترکیه انجام شده بود.



این مذاکرات میان آمریکایی ها و گروههای مسلح با میانجیگری ترکیه و وساطت شخصیتهای سیاسی عراق از جمله طارق الهاشمی معاون جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور در استانبول ترکیه انجام شده بود.



دولت عراق از طریق علی الدباغ سخنگوی خود مخالفت قاطع این دولت را با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی عراق مورد تاکید قرار داد.