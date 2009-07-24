فرشاد عربی به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت‌ها که در شهر "کائو شونگ " تایوان جریان دارد فرشاد عربی در اجرای فرم "نان چوآن" امتیاز 9.75 را کسب کرد و بعد از نماینده تایوان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.

"پنگ وی چو" از تایوان با 9.80 قهرمان شد و"هوا مون" از مالزی با 9.64 مدال برنز را به خود اختصاص داد. در مجموع دو فرم "نن گون" و "نان چوآن" که میانگین آن محاسبه می شود نماینده میزبان قهرمان شد، فرشاد عربی مدال نقره گرفت و تالوکار ژاپن مدال برنز را به خود اختصاص داد.

روز گذشته(پنجشنبه) در فرم نن گون نیز عربی توانست با امتیاز 9.76 عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص دهد. در این فرم نماینده تایوان با امتیاز 9.80 قهرمان شد و تالوکار ژاپن با امتیاز 9.73 در مکان سوم قرار گرفت.