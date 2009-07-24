حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ، برلزوم برکناری سریع اسفندیار رحیم مشائی از معاون اولی رئیس جمهور طبق منویات مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: توقع وانتظار جامعه از احمدی نژاد در جهت تبعیت از رهبری بسیار زیاد است.



وی احمدی نژاد را به اثبات ولایت پذیری حتی در صورتیکه برایش سخت باشد، فراخواند و گفت: احمدی نژاد بایستی با نگاهی وسیع تر وجامع تر از نیروهای مختلفی که در مجموعه بدنه انقلاب هستند در کابینه خود استفاده نماید.



نماینده مردم نیشابور در خانه ملت تصریح کرد: انتخاب افرادی که منحصر به جمع خاصی هستند در دولت دهم به نفع نظام نخواهد بود.

وی احمدی نژاد را موظف به مشورت با کمیسیونهای مختلف مجلس جهت انتخاب اعضای کابینه در دولت دهم خواند و تاکید کرد: در این صورت نتیجه هم به نفع دولت خواهد بود و هم به نفع ملت.

سبحانی نیا تاکید کرد: اگر احمدی نژاد این کار را نکند به تنهایی موفق نخواهد شد چرا که جبهه مقابل دولت گسترده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از این گفتگو اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی را در نماز جمعه هفته گذشته تهران دارای ابعاد مختلف خواند و اظهار داشت: برخی از محورهای مثبت سخنان هاشمی اشاره به بخشی از تاریخ اسلام ، توجه به مسئله وحدت وهمدلی و همچنین بحث قانونگرایی همه جناح ها بود که بیانات رهبری هم در نماز جمعه تهران مبنی بر اینکه ملاک ومرجع باید قانون باشد موید همین مطلب است.



وی با اشاره به محورهایی از سخنان هاشمی که مستمسک دشمنان انقلاب قرار گرفت ، عنوان کرد: مطرح کردن بحث آزادی زندانیان سیاسی بیش از آنکه مورد استفاده داخلی قرار گیرد مستمسکی برای دشمنان نظام شد.



نماینده مردم نیشابور در خانه ملت با بیان اینکه اگر منظور هاشمی ملاک قرار دادن قانون بود پس قانون باید در رابطه با افراد بازداشت شده تصمیم گیری نماید ، تصریح کرد: بایستی از این فرصت استفاده می کردیم ، در صورتیکه با کمال تاسف در داخل وخارج کشور این فرصت را تبدیل به تهدید کردند.

سبحانی نیا تاکید کرد که جامعه به سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی توجه ویژه دارد .