رایحه گلها استرس را کاهش می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه توکیو با انجام آزمایشاتی درباره اثرات مثبت رایحه گلها بر روی جانداران نشان دادند که برخی از "آروماها" (مواد خوشبو) می توانند بر روی فعالیت ژنها و سلولهای خون اثر بگذارند و تاحد چشمگیری سطوح استرس را کاهش دهند.

از گذشته های دور مردم می دانستند که برخی از مواد معطر طبیعی اثرات روحی- فیزیولوژیکی، محرک، تسکین دهنده و ضد التهابی بر روی جانوران دارند. اکنون این محققان نشان دادند که رایحه لیمو اثر ضد افسردگی دارد در حالی که سنبل کوهی حس خواب ایجاد می کند.

پژوهشگران ژاپنی برای تعدادی از موشهای صحرایی یک موقعیت استرس ایجاد کردند و سپس این موشها را در معرض رایحه "لینالول" قرار دادند. لینالول، عامل شیمیایی مسئول رایحه موجود در بعضی از گلها، پرتغال، انگور، انبه، لیمو و اسطوخودوس است.

نتایج این تحقیقات نشان داد که این ماده بر روی سلولهای خون و بیان ژنهایی که با استرس ارتباط دارند تغییراتی ایجاد می کند.

براساس گزارش تلگراف، بهاین ماده در موشهای مورد آزمایش منجر به کاهش جهشهای حاضر در 109 ژن شد.