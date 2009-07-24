بانک تجارت به هر سهم 215 ریال سود می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در این مجمع که با حضور سیدحمید پورمحمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، سهامداران و مشتریان این بانک و نیز نمایندگان شرکت کارگزاری سهام عدالت، سازمان بورس و سازمان حسابرسی کشور برگزار شد، صورتهای مالی بانک تجارت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1387 به تصویب رسید.

در این نشست که با حضور بیش از 87 درصد از سهامداران این بانک و نمایندگان آنها برگزار شد، پور محمدی رئیس مجمع عادی سالانه بانک تجارت با اشاره به شاخصهای برتر عملکرد این بانک در سالهای گذشته گفت: بیش از 21 هزار پرسنل تلاشگر بانک تجارت در قریب به 2000 شعبه در داخل و خارج کشور ضمن ارائه مطلوب خدمات بانکی به هموطنان بیش از 350 هزار میلیارد ریال دارایی را مدیریت می کنند.

وی ادامه داد: نکته قابل ملاحظه این است که بانک تجارت با در اختیار داشتن 15 درصد از کل شعب و 14 درصد از کل پرسنل بانکهای تجاری، 16 درصد از سپرده های موثر این بانکها را در اختیار داشته و 19 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکهای تجاری به بخش تولید نیز از سوی بانک تجارت اعطا شده است که این امر نشانگر نسبت قابل قبول کارآیی شعب و پرسنل این بانک است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به عرضه موفقیت آمیز سهام بانک تجارت، صورتهای مالی شفاف و نسبت قابل ملاحظه سود سهام این بانک گفت: قطعا در حصول این موفقیتهای ارزشمند، علاوه بر مدیران و کارکنان امروز بانک تجارت ، مدیران و کارکنان بازنشسته و پیشین این بانک نیز نقش و سهم بسزایی داشته اند.

پورمحمدی به تاثیرات بحران مالی بین المللی و فشارهای دشمنان خارجی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی کشور، بر افزایش تلاش مدیران و کارکنان شبکه بانکی در کاهش میزان مطالبات معوق تاکید کرد.

وی تفکیک فعالیتهای قرض الحسنه از سایر فعالیتهای بانکهای تجاری را اقدامی در جهت افزایش کارآیی و تخصصی سازی در این بانکها دانست و افزود: تحقق این امر امکان تکریم هرچه بیشتر مشتریان خرد و نیز تمرکز بیشتر بر فعالیتهای سرمایه گذاری و بازرگانی را برای بانکها فراهم می کند.

پس از سخنان پورمحمدی گزارش حسابرس قانونی درخصوص صورتهای مالی و عملکرد بانک تجارت ارائه شد و پاسخهای لازم از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این بانک به موارد مطرح شده در این گزارش ارائه شد.

مطابق گزارش سازمان حسابرسی صورتهای مالی بانک تجارت از نظر تمام جنبه های دارای اهمیت بویژه نتایج عملیات و جریان وجوه نقد طبق استانداردهای حسابداری از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.

پس از ارائه گزارش توسط حسابرس قانونی، انتخاب بازرس قانونی، نحوه تقسیم سود و تعیین میزان حقوق و پاداش بازرس و اعضای هیئت مدیره این بانک به رای گذاشته شده و به تصویب رسید.

بنا به پیشنهاد معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع و تصویب سهامداران مقرر شد بیش از 80 درصد از 268 ریال سود تحقق یافته برای هر سهم بانک تجارت (معادل 215 ریال) به صورت نقدی میان سهامداران توزیع شود، همچنین اعضای هیئت مدیره بانک تجارت اعلام کردند که تمایلی به افزایش حقوق و دریافت پاداش اضافه در سالجاری ندارند.

در ابتدای این نشست نیز گزارش عملکرد و صورتهای مالی بانک تجارت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1387 ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به مشارکت بانک تجارت در پرو‍ژه های بزرگ و زیربنایی اقتصاد کشور و حمایت از بخش خصوصی، به توفیق این بانک در جذب سپرده های ارزان قیمت و کم هزینه اشاره شده است.

بر این اساس در پایان سال 87 درآمد بانک تجارت به نسبت پایان سال 86، 8/20 درصد رشد داشته و میزان منابع سپرده ای و تسهیلات این بانک نیز در همین مدت به ترتیب معادل 7/16 و 9/12 درصد رشد داشته است.

همچنین بانک تجارت در پایان سال 87 با در اختیار داشتن بیش از 37 درصد از کل تعهدات ضمانتنامه و 25 درصد از اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط نظام بانکی، رتبه نخست را در میان بانکهای ایرانی در اختیار دارد و نسبت کفایت سرمایه این بانک نیز به 2/8 درصد رسیده است.

بانک تجارت اردیبهشت ماه گذشته به عنوان دومین بانک تجاری کشور وارد مرحله نهایی فرآیند خصوصی سازی شد و پلاک 449 در تابلوی اصلی تالار بورس اوراق بهادار به این بانک اختصاص یافت.