نظامیان آمریکا در عراق و افغانستان قربانی تسلیحات ساخت کشور خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، نتایج یک مطالعه که در مرکز پزشکی والتر رید در واشنگتن انجام شد، نشان داد که 52 درصد نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان با بمبهای ساخت کشور خود زخمی شده اند و پزشکان بیماری آنها را آسیب مغزی تشخیص دادند.

علت اولیه آسیب مغزی در جنگ افغانستان بمبهای پیشرفته دست ساز یا "آی ای دی" بود و نظامیان زیادی در زمان استفاده از این بمبها مجروح شدند . امسال 46 نظامی آمریکایی بر اثر انفجار بمبهای ساخت کشور خود کشته شدند.

بر اساس این گزارش، شمار افرادی که دچار آسیب مغزی شدند، از پایان سال 2008 به بیش از 10 هزار نفر افزایش یافته است.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در ماه مارس سال جاری تخمین زد که شمار افراد مبتلا به آسیبهای مغزی به 10 تا 20 درصد از کل پرسنل نظامی اعزام شده به جنگ عراق و افغانستان خواهد رسید.

صدمات وارده به مغز (TBI) گونه ای از آسیبهای مغزی هستند که منشا آنها یک نیرو یا ضربه خارجی است. این قبیل صدمات شامل صدمات ناشی از سانحه اتومبیل، افتادن از بلندی، موقعیتی که سبب تکان شدید مغز شود نیز هست.